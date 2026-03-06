Iğdır’da bir kamyonet otomobille çarpıştı. Elektrik trafosunun duvarını yıktı. Kazada her 2 sürücünün de yaralandığı bilgisi edinildi.

Kaza, Melekli beldesi girişinde İlham Aliyev Caddesi ile Nahçıvan kara yolu kesişiminde oldu. Yusuf Demir yönetimindeki 06 DCK 37 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mukaddes Temirak’ın kullandığı 35 AT 3362 plakalı otomobil ile çarpıştı. Savrulan kamyon, yolun sağındaki elektrik trafosunun duvarına çarpıp yıktı. Kazada her 2 sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların, tedaviye alındığı kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.