Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Kaza, sabah saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 3804. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 plakalı hafif ticari kamyoneti kullanan A.K. (52) ile 68 plakalı elektrikli motosiklet sürücüsü H.K. (38), henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle elektrikli motosiklet sürücüsü H.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kazanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı sürücü ve yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif ticari kamyonet sürücüsü A.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.