Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde Veysel Başkan’ın (60) kullandığı kamyonet, Beşikdağ-Bayırmahalle yolunda bilinmeyen bir nedenden dolayı fındık bahçesine uçtu.
Sabah saatlerinde bahçelerde çalışan mahalle sakinlerinin gürültülü sesi duymalarının ardından kaza yerine ulaşan görgü tanıkları hemen ekiplere haber verdi. Sürücü Veysel Başkan’ın araçtan 50 metre ileride cansız bedenine ulaşıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
