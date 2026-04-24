Karadeniz Sahil Yolu'nda Fatoğlu Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ordu’dan Giresun istikametine giden Musa A. idaresindeki 34 AKR 253 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen araçta sıkışan sürücü ile Muammer A., Ayşe A. ve Zeynep A., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldıkları Giresun ve Bulancak'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı yoldan geçen bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde; kamyonetin sinyalizasyon direğine çarparak savrulduğu, yoldan geçen diğer sürücüler ile çevredeki vatandaşların, devrilen araçtaki yaralara yardım ettiği anlar yer aldı.