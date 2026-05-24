Kaza, Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda yaşandı. Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet P. idaresindeki kamyon, Aksaz-Karaöz ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Musa Ö. yönetimindeki 42 CYK 31 plakalı, TIR'a arkadan çarptı.

2 YARALI VAR

Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Mehmet P. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü ile kamyonda yolcu olarak bulunan Reha B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.