Kaynak: İHA

Olay, Hamidiye Mahallesi, Sanayi Sitesinde oldu. Edinilen bilgiye göre, A.T. kamyon kasasından henüz öğrenilemeyen bir sebeple yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.