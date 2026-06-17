Kamuya borcu olanlar dikkat: Sistem tamamen değişti milyonluk kolaylık geldi. Uzmanı detayları verdi

Yapılan bu kritik değişikliğin sahaya ve işletmelere yansımalarını değerlendiren TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, düzenlemenin detaylarını paylaştı. Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayan Ölmez, yeni sisteme göre bir tahsil dairesine olan toplam borcun 10 milyon TL'yi aşmaması durumunda mükelleflerden herhangi bir güvence ya da teminat istenmeyeceğini belirtti.