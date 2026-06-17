Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Cumhurbaşkanı Kararı, kamu alacaklarının tahsilat ve taksitlendirme süreçlerinde köklü bir değişim başlattı. Düzenlemeyle birlikte, kamuya ait borçların taksitlendirilmesinde daha önce 250 bin TL olarak uygulanan teminatsız işlem sınırı, ekonomik koşullar gözetilerek 10 milyon TL'ye yükseltildi.
Kamuya borcu olanlar dikkat: Sistem tamamen değişti milyonluk kolaylık geldi. Uzmanı detayları verdi
Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda vergi ve SGK borçları olanlar için teminatsız kamu borcu yapılandırma üst sınırı 250 bin TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi. Yeni dönemde 10 milyon TL'ye kadar olan borçların taksitlendirilmesinde borçlulardan hiçbir teminat talep edilmeyecek.Kaynak: Diğer
Yapılan bu kritik değişikliğin sahaya ve işletmelere yansımalarını değerlendiren TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, düzenlemenin detaylarını paylaştı. Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayan Ölmez, yeni sisteme göre bir tahsil dairesine olan toplam borcun 10 milyon TL'yi aşmaması durumunda mükelleflerden herhangi bir güvence ya da teminat istenmeyeceğini belirtti.
Borcun bu limiti aşması halinde ise teminat yükümlülüğü toplam tutar üzerinden değil, yalnızca sınırı aşan kısım üzerinden hesaplanacak.
Örnek Hesaplama: 14 milyon TL kamu borcu bulunan bir işletme, limit dahilindeki 10 milyon TL için teminat vermeyecek. Yalnızca sınırı aşan 4 milyon TL'lik kısmın yüzde 50'si oranında, yani 2 milyon TL tutarında teminat göstererek borcunu yapılandırabilecek.
Eski 250 bin TL'lik sınırın yüksek enflasyon ve artan maliyetler karşısında işlevini yitirdiğini belirten Hüseyin Ölmez, günümüzde birkaç aylık vergi ve SGK yükümlülüğünün bile bu tutarı rahatlıkla aşabildiğini ifade etti. Ölmez, yeni dönemin işletmelere sağlayacağı finansal avantajları şu sözlerle özetledi:
“Bugüne kadar borcunu taksitlendirmek isteyen birçok işletme, banka teminat mektubu almak, ipotek vermek veya başka bir güvence göstermek zorundaydı. Özellikle krediye erişimin zorlaştığı dönemlerde bu durum işletmeler için ek maliyet ve ek bürokrasi anlamına geliyordu.
Yeni sistemle birlikte milyonlarca liralık kamu borcu bulunan işletmeler, teminat yüküyle karşılaşmadan taksitlendirme imkanına kavuşabilecek. Bu da hem başvuru süreçlerini kolaylaştıracak hem de işletmelerin mevcut finansal kaynaklarını korumalarına yardımcı olacak. Özellikle geçici nakit sıkışıklığı yaşayan ancak faaliyetlerini sürdüren firmalar açısından düzenlemenin önemli bir nefes alanı yaratması bekleniyor.”
Kamu borçlarını taksitlendirmek için bankalardan alınan teminat mektupları, şirketlerin bankalardaki kredi limitlerini de bloke ediyordu. Teminat zorunluluğunun kalkmasıyla birlikte bu limitler serbest kalacak ve işletme sermayesi ile yatırımlar için kullanılabilecek.
Vergi borcu nedeniyle kredi notu düşen ve banka garantisi bulmakta zorlanan KOBİ'lerin önündeki bürokratik engeller kalkacak. Taşınmazlarını ipotek ettirenlerin de teminatları serbest kalacak.
Yapılandırma sürecinin 72 aya kadar uzatılabilmesi, geçici nakit sıkışıklığı yaşayan firmalara nefes aldırırken, devletin de kamu alacaklarını daha yüksek oranda tahsil etmesine imkan tanıyacak. Düzenlemenin kapsamı sadece vergi daireleriyle sınırlı kalmıyor.
Yeni kurallar; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları, idari para cezaları ve belediyeler başta olmak üzere diğer tüm kamu alacaklarının taksitlendirme işlemlerinde de geçerli olacak.