Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)’ye sunulan yeni kanun teklifi, kamu taşınmazlarının satışı konusunda çok kritik bir "yöntem değişikliği" öngörüyor. Yeni düzenleme ile Merkezi idare dışındaki pek çok kamu kurumunun mülkiyetindeki ‘ihtiyaç fazlası’ taşınmazın, ilgili idarelerin talebi halinde ‘özelleştirme kapsam ve programına alınarak’ hızlıca satılmasının önü açılacak.

2010 yılında sadece 292.6 milyon lira olan taşınmaz satış gelirleri 2025 yılında rekor seviyeye ulaşarak 19.3 milyar lira seviyelerine kadar ulaştı. Maliye, taşınmaz satışında hızını alamamış 2025 yılı bütçe hedefi olan 11.2 milyar liranın da çok üzerine çıkmıştı.

'ÖDENEN FAİZİN ONDA BİRİ BİLE DEĞİL'

Sözcü yazarı Ozan Bingöl ise bu yeni düzenleme ile yaklaşık 35-45 milyar TL seviyesinde bir satış geliri beklendiğini yazdı. Ocak 2026 döneminde bütçeden ödenen faizin onda biri bile olmadığını Bingöl belirtti.

Bingöl gelecek paranın kurumun bütçesine aktarılacak gibi görünse de geliri olan kuruma genel bütçeden daha az ödenek aktararak bütçe açığını dolaylı yoldan kapatmak olduğunu belirtti.

HANGİ KURUMLARI ETKİLEYECEK

Teklif, 5018 sayılı kanuna ekli listelerdeki neredeyse tüm kamu yapılarını kapsıyor. Bingöl hangi kurumların etkileneceğini şu şekilde aktardı:

ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ gibi tüm devlet üniversiteleri.

TÜBİTAK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü.

BDDK, SPK, EPDK gibi üst kurullar.