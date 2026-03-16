CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait bir aracın geçmişte AKP İstanbul İl Başkanlığı’na tahsis edildiğine dair belge paylaştı.

Yavuzyılmaz, paylaştığı belgede İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait “Araç Teslim Tutanağı”nı yayımlayarak söz konusu aracın AKP İstanbul İl Başkanlığı’na zimmetlendiğini öne sürdü.

Paylaşılan belgeye göre, 34 NZ 1483 plakalı 2015 model Volkswagen Passat marka aracın 18 Temmuz 2018 tarihinde tahsis edildiği ve 6 Nisan 2019 tarihine kadar kullanıldığı belirtildi. Yavuzyılmaz, aracın yaklaşık 8 ay süreyle tahsis edildiğini ifade etti.

“AÇIK VE NET SUÇTUR”

Söz konusu tahsisin AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını öne süren Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“AKP’nin bu araç tahsisi yasal mı? Tahsis başlangıcı 18.07.2018, tahsis bitişi 06.04.2019. Tahsis süresi 8 ay. Tahsisi yapan AKP dönemi İBB, tahsis yapılan AKP İstanbul İl Başkanlığı. Bu araç tahsisi açık ve net suçtur. Tümüyle kamu zararıdır.”