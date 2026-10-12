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Kaynak: Haber Merkezi

İktisatçı Nazır Kapusuz, Katılımevim hisselerinin Tera’dan Emlak Katılım’a satıldığını öne sürerek fon soruşturması kapsamında kamu kaynaklarının kullanıldığı iddiasını gündeme getirdi.

KAMU KAYNAKLARINDAN FON HAVUZUNA 24 MİLYAR LİRA AKTARILACAK İDDİASI

Kapusuz, güncel fiyatlarla yaklaşık 12 milyar TL değerindeki hisselerden sonra Pusula’daki payların da benzer şekilde devredilmesi durumunda kamu kaynaklarından fon havuzuna toplam 24 milyar TL aktarılmış olacağını savundu.

Kapusuz, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, Emlak Katılım’ın Tera’dan 1,5 milyar adet Katılımevim (KTLEV) hissesi aldığını ve işlemin güncel fiyatlarla yaklaşık 12 milyar TL değerinde olduğunu ifade etti.

Tera’nın Pusula’ya da hisse satışı yaptığını iddia eden Kapusuz, Pusula’nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunmasına vurgu yaptı. Kapusuz, birkaç gün içinde Emlak Katılım’ın Pusula’daki payları da yaklaşık 12 milyar TL karşılığında alabileceğini tahmin etti.

'24 MİLYAR TL KAMU KAYNAKLARINDAN AKTARILMIŞ OLACAK'

Söz konusu işlemlerin gerçekleşmesi durumunda kamu kaynaklarından fon havuzuna toplam 24 milyar TL aktarılmış olacağını belirten Kapusuz, bu gelişmenin ekonomi basınında yeterince gündeme getirilmemesini eleştirdi.

Kapusuz, Katılımevim’in olağan yükümlülüklerini sürdürebilmesi için daha önce 45 milyar TL’lik kamu zararı oluştuğunu iddia etti. Bu tutarın fonlara değil, taksit ödeyen vatandaşların yükümlülüklerine ilişkin olduğunu ifade eden Kapusuz, öte yandan 24 milyar TL’nin Türkiye Varlık Fonu üzerinden TMSF’ye aktarılmış olacağını öne sürdü.

‘PARAYI VARLIK FONU ÜZERİNDEN KOYACAKLAR’

İktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Nazır Kapusuz’un değerlendirmesini alıntılayarak, “Siz bakmayın "Kamu kaynağı kullanılmayacak" açıklamalarına. Başından beri söylüyoruz; parayı Varlık fonu üzerinden koyacaklar. İşte ilk örnek” sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül 2026 tarihinde piyasa mevzuatına aykırı işlemler, yüksek kaldıraçlı risk birikimi ve portföy yönetim şirketlerindeki usulsüzlük tespiti nedeniyle 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar vermişti.

Yaklaşık 450 bin yatırımcının doğrudan etkilendiği bu karar sonrası fon varlıkları dondurulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise mağduriyetlerin giderilmesi için 17 fondaki 43 bin katılımcının ödemelerinin bankalara transfer edildiğini ve kapsamlı bir yasal düzenlemenin TBMM'ye getirileceğini duyurmuştu.