Kaynak yetersizliği ve plansızlık nedeniyle yarım kalan kamu projelerinin tamamlanması hemen her yıl on milyarlarca liralık harcamaya neden oluyor. İhaleyle yapımına başlanan ancak yarım bırakılan projelerin tamamlanmasına yönelik ihalelerin toplam maliyeti, akıllara 17 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni ve genelgeye yönelik "AK Parti tasarrufu yanlış yerde arıyor" eleştirilerini getirdi.

KARAYOLLARI ZİRVEDE

Birgün'de yer alan habere göre, 1 Ocak 2026 ile 1 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ikmal ihalelerinin sözleşme bedeli toplamı 15 milyar TL’ye dayandı. Kamu, yarım kalan okul ve hastaneler ile karayolları inşaatlarının da aralarında yer aldığı onlarca inşaatın tamamlanması için Ocak-Mayıs 2026 döneminde 14 milyar 577 milyon 162 bin TL’lik kaynak kullandı. Çeşitli nedenlerle yarım kalan kamu projelerinin eksik kalan işlerinin tamamlanması amacıyla yapılan ikmal ihalelerinde maliyet olarak, karayolu ve toplu konut inşaatlarının öne çıktığı görüldü.

YOLA DÖKÜLEN PARALAR

2026 yılının ocak ve mayıs aylarını kapsayan ilk beş aylık bölümünde toplam 14,5 milyar TL’lik kaynak tüketen ikmal ihalelerinden öne çıkan bazı ihaleler, şöyle sıralandı:

•İzmir Çiğli’deki 546 adet konutun yarım kalan altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin tamamlanması için TOKİ, 1 milyar 318 milyon TL’lik kaynak tüketti.

•Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Gençlik Merkezi ve il müdürlüğü binasının tamamlanabilmesi için 38 milyon 966 bin TL’lik harcama gerçekleştirdi.

•Karayolları Genel Müdürlüğü, Kırşehir-Kırıkkale devlet yolunun bir kesimindeki yarım kalan işler için 3 milyar 355 milyon 162 bin TL’lik sözleşmeye imza koydu.

•Kars-Ardahan yolunun eksik kalan işleri, 933 milyon 423 bin TL’ye tamamlandı.

•Afyonkarahisar Bolvadin’deki 75 yataklı devlet hastanesinin yarım kalan inşaatı, 385 milyon TL’lik harcama ile devam ettirildi.