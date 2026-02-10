Yeni yönetmeliğe göre, genel yönetim kapsamındaki kamu kurumlarının envanterinde bulunan duran varlıklar için artık "normal amortisman yöntemi" kullanılacak. Bu kapsamda, her varlığın amortisman payı, belirlenen yararlanma süresi boyunca yıllık olarak eşit miktarlarda hesaplanacak. Süreç, ilgili varlığın kurum kayıtlarına (aktife) girdiği tarihten itibaren başlatılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu idarelerine ait duran varlıkların muhasebeleştirilme süreçlerinde köklü bir değişikliğe gittiği bildirildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği" ile kamu varlıklarının amortisman, tükenme payı ve değer düşüklüğüne dair kriterler yeniden düzenlendi.

GİDER YAZMA LİMİTLERİNDE GÜNCELLEME

Yapılan düzenleme ile kamu envanterindeki varlıkların doğrudan gider kaydedilebilmesine olanak tanıyan maddi limitler de yükseltildi.

Yeni kurallara göre;

Maliyet bedeli 52 bin liranın altında kalan taşınırlar,

Maliyet bedeli 114 bin liranın altında kalan taşınmazlar,

hesaplara dahil edildikleri yılın sonunda tek seferde tamamen amorti edilebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bu yeni tebliğ, kamu varlıklarının değerleme ve muhasebe standartlarını güncel piyasa koşullarına ve modern muhasebe ilkelerine uyumlu hale getirmeyi hedefledi.