Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Ali Toprak: “2025’in Yükü Çalışanı Ezdi, 2026 Refah Yılı Olmalı”

Kamu-Sen Aksaray İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanı Ali Toprak, “2025 Yılı Çalışma Hayatı ve 2026 Yılından Beklentiler” başlığı altında yaptığı kapsamlı değerlendirmede, 2025 yılı boyunca açıklanan enflasyon rakamlarının kamu çalışanları üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekerek, 2026 yılına ilişkin talep ve beklentileri kamuoyu ile paylaştı.

Toprak, özellikle 2025 yılında yaşanan yüksek enflasyonun, maaş artışlarını kısa sürede erittiğini vurgulayarak, mevcut ücret politikalarının kamu çalışanlarını ve emeklileri korumaktan uzak olduğunu ifade etti. Alım gücündeki dramatik düşüşün, çalışma barışını ve sosyal adaleti zedelediğini belirten Toprak, kalıcı çözümler üretilmeden sorunların derinleşeceğini söyledi.

Türkiye Kamu-Sen olarak çalışma hayatının temel sorunlarını açık ve net biçimde gündeme taşıdıklarını belirten Ali Toprak, 2026 yılına girerken kamu çalışanlarının beklentilerinin artık ertelenemez bir noktaya geldiğini dile getirdi.

TOPRAK, TÜRKİYE KAMU-SEN’İN ÖNCELİKLİ TALEPLERİNİ ŞU BAŞLIKLAR ALTINDA SIRALADI:

Enflasyon karşısında eriyen maaşlar için ek zam ve refah payı uygulamasının hayata geçirilmesi,

Gelir adaletini bozan vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi,

Geçim sıkıntısı yaşayan emeklilere ilave ek ödeme yapılması,

Tüm ek ödemelerin emekliliğe sayılması ile emekli maaşlarının güçlendirilmesi,

Yıllardır mağdur edilen yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfına geçirilmesi,

Birinci dereceye gelen tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi,

Enflasyonun çalışan üzerindeki anlık etkisini azaltmak amacıyla enflasyon farkının aylık olarak ödenmesi.

Ali Toprak açıklamasında, bu taleplerin bir lütuf değil, kamu çalışanlarının alın terinin ve emeğinin karşılığı olduğunu vurgulayarak, “Çalışanın refahını öncelemeyen hiçbir ekonomik program sürdürülebilir değildir. Türkiye Kamu-Sen olarak, kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarını savunmaya, sorunların çözümü noktasında her platformda mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toprak, 2026 yılının kamu çalışanları açısından kayıpların telafi edildiği, adaletin ve refahın tesis edildiği bir yıl olması gerektiğini belirterek, yetkilileri sosyal diyalog ve gerçekçi çözümler üretmeye davet etti.