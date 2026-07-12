Kamu kreşleri için önemli düzenleme: Şartlar sil baştan değişti

YENİ STANDARTLAR GETİRİLDİ!

Aynı zamanda, düzenleme çocuklara verilen hizmetin niteliğinin de yükseltilmesini amaçlıyor. Çocuk bakımevlerinin faaliyet gösterileceği binaların başta güvenlik olmak üzere yapı kriterlerini de karşılaması zorunlu oldu. Çocukların yaş gruplarına uygun şekilde yeterli sayıda bakım personelinin görevlendirilmesi ve hizmetlerin daha güvenli bir ortamda sunulması için yeni standartlar da getirildi.