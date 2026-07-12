Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, kamu kurumlarında kreş açılmasına yönelik şartlar değişti. Yeni düzenlemeyle, kamu kurumlarının kreş ve bakımevi açmasını zorlaştıran kriterler tekrar ele alındı.
Kamu kreşleri için önemli düzenleme: Şartlar sil baştan değişti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğiyle kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasına yönelik şartlar sil baştan değişti. Vardiyalı çalışan personel için 7 gün 24 saat hizmet verebilecek kreşlerin kurulmasının önü açıldı.Kaynak: AA
KREŞ AÇILMASI İÇİN ASGARİ ÇOCUK SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ!
Türkiye gazetesinin haberine göre, yapılan yeni düzenlemede, daha önce 0-6 yaş grubu çocuklar için bakımevi kurulabilmesi için gereken en az çocuk sayısı 50’den 30’a düşürüldü.
30 ÇALIŞANIN TALEBİYLE BAKIMEVİ AÇILABİLECEK!
Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklik ise, aynı kurumda çalışan en az 30 personelin yazılı talepte bulunması durumunda, kurumun çocuk bakımevi açmasının zorunlu hale gelmesi oldu. Söz konusu düzenleme, kamu çalışanlarının çocuk bakım hizmetlerine kolay erişim sağlaması ve kurumlarda kreş imkanlarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Türkiye’de 0-6 yaş grubunda 7 milyondan fazla çocuk bulunurken kamu kurumları bünyesinde hizmet veren çocuk bakımevi sayısı 349 ile sınırlı kalıyor.
Halihazırda var olan bakımevlerinden yaklaşık 24 bin çocuk faydalanabiliyor. Yeni yönetmelikle birlikte, kamu kurumlarındaki bakım hizmetlerinin kapasitesinin artırılması ve daha çok çocuğa ulaşması hedefleniyor.
YENİ STANDARTLAR GETİRİLDİ!
Aynı zamanda, düzenleme çocuklara verilen hizmetin niteliğinin de yükseltilmesini amaçlıyor. Çocuk bakımevlerinin faaliyet gösterileceği binaların başta güvenlik olmak üzere yapı kriterlerini de karşılaması zorunlu oldu. Çocukların yaş gruplarına uygun şekilde yeterli sayıda bakım personelinin görevlendirilmesi ve hizmetlerin daha güvenli bir ortamda sunulması için yeni standartlar da getirildi.
VARDİYALI ÇALIŞANLAR İÇİN “ESNEK BAKIMEVİ”
Düzenlemeyle birlikte getirilen yeniliklerden biri de, vardiyalı çalışan kamu personeline yönelik gerçekleşti. Doktor, hemşire, polis, asker ve nöbet usulü görev yapan diğer kamu çalışanlarının mesai saatleri nedeniyle yaşadığı çocuk bakım sorunlarının azaltılması amacıyla, 7 gün 24 saat hizmet verebilecek esnek çocuk bakımevlerinin kurulmasının önü açıldı.