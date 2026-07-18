Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Hastanesi Başhekimliği bünyesindeki Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi tarafından kliniklere gönderilen resmi yazı, hastanedeki randevu öncelikleri ve kamusal sağlık hizmetlerinin niteliği konusunu tartışmaya açtı. "Sağlık Turizmi Hastalarına Yönelik Randevu Planlamaları" başlığıyla yayımlanan genelgede, bu alandaki faaliyetlerin etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

'İLERİ TARİHLİ RANDEVULAR MEMNUNİYETİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Başhekimlik tarafından klinik ve birimlere iletilen yazıda, Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi’nin hastaların muayene, tetkik ve tedavi süreçlerini koordine ettiği hatırlatıldı. Son dönemde bazı sağlık turizmi hastalarına ileri tarihlere randevu verilmesinin tedavi süreçlerini geciktirdiği, hasta memnuniyetini olumsuz etkilediği ve faaliyetlerde aksamalara yol açtığı öne sürüldü.

Hizmet kalitesinin korunması amacıyla kliniklerden şu taleplerde bulunuldu:

Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi’nden gelen randevu taleplerinin öncelikli olarak değerlendirilmesi,

Tıbbi bir zorunluluk bulunmadıkça yabancı hastalara ileri tarihe randevu verilmemesi,

Süreçlerin aksamaması adına birimler arası gerekli koordinasyonun hassasiyetle sağlanması.

ÖNCELİKLİ HASTA GRUPLARININ DURUMU GÜNDEMDE

Evrensel gazetesinden Eylem Nazlıer'in haberine göre; söz konusu talimat, Türkiye’deki yasal mevzuata göre sağlık hizmetlerinde öncelik hakkı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar, kanser hastaları, engelliler, şehit yakınları ve gazilerin randevu sıralamasının nasıl etkileneceği sorusunu gündeme getirdi.

Mevcut işleyişte Çapa bünyesinde sağlık turizmine özel ayrı bir poliklinik bulunmuyor. Yurt dışından gelen hastalar, Sağlık Bakanlığı'nın "HealthTürkiye" sistemi veya hastane bünyesindeki kayıt sekreterliği aracılığıyla doğrudan ilgili kliniklere yönlendiriliyor. Bir diğer alternatif olarak ise yetkili sağlık turizmi acenteleri üzerinden süreç yönetiliyor.

Ücret Tarifesi Dikkat Çekti Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı’nın internet sitesindeki ücret tarifesi bölümüne teknik aksaklık nedeniyle ulaşılamazken, hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre sağlık turizmi kapsamındaki muayene ücretlerinin standart vatandaş tarifesinden belirgin şekilde yüksek olduğu; laboratuvar, görüntüleme ve ameliyat gibi hizmetlerin ise yaklaşık 3 katı ücretlendirildiği belirtiliyor.

'KAMU HASTANELERİ TİCARETHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR'

Gelişmeler üzerine açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şube Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Erol, uygulamaya sert tepki gösterdi. İstanbul Tıp Fakültesi'nin Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlara üçüncü basamak kamusal sağlık hizmeti veren köklü bir çınar olduğunu hatırlatan Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kamu üniversitesi hastanesinin, ücret karşılığında sunulan sağlık turizmi hizmetleri için öncelik talep etmesi kabul edilemez. Bu hastaneye başvuran yurttaşlarımız zaman kaybedecek veya tedavileri ötelenecek durumda değildir. Bu karar, sağlık hizmetinin kamusal niteliğinin zedelendiğinin ve hastanelerin gelir odaklı işletmelere dönüştürülmek istendiğinin açık bir göstergesidir."

Hastanede görev yapan bazı öğretim üyeleri de genelgenin hekimlerin tıbbi inisiyatifleri ve hasta seçimi üzerinde idari bir baskı oluşturabileceği endişesini dile getiriyor.