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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 67 yaşındaki bir vatandaşı telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheli, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandırdı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ve Asayiş Timleri tarafından yürütülen çalışma sonucu şüpheli T.A. (19) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada nakit para ve çok sayıda altın ziynet eşyası ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.