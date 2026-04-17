Şanlıurfa Valiliği, bölgedeki okulları hedef alan asılsız iddialar ve sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyona karşı geniş kapsamlı bir hukuki süreç başlattı. Siverek ve Kahramanmaraş’taki olaylar üzerinden halkı paniğe sevk eden paylaşımlara yönelik yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 60 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN "KORKU SİYASETİ" TAKİPTE

Valilikten yapılan açıklamada, okullarda meydana gelen saldırıların ardından kentteki bazı eğitim kurumlarını hedef alan, öğretmen ve öğrenciler üzerinde olumsuz etki yaratan gerçeği yansıtmayan iddiaların tespit edildiği bildirildi. Toplumun huzurunu ve kamu düzenini bozmayı hedefleyen bu içeriklerin güvenlik birimleri tarafından saniye saniye takip edildiği vurgulandı.

"HUZUR ORTAMINA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Valilik, il genelindeki huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik her türlü girişime karşı tüm birimlerin en üst seviyede teyakkuzda olduğunu belirtti. Yapılan resmi açıklamada, sorumsuz davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizildi:

"İlimizdeki huzur ve güven ortamının bozulmasına yönelik girişimlere karşı bütün birimlerimiz en üst seviyede duyarlı hale getirilmiş olup, bu tür sorumsuz davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir."

VATANDAŞLARA "RESMİ KAYNAK" ÇAĞRISI

Eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde alındığını hatırlatan Valilik, vatandaşlardan birlik ve beraberlik içinde sağduyulu davranmalarını istedi.