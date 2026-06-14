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Kaynak: AA

Kamu alacaklarına ilişkin karar resmen yürürülüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de paylaşıldı.

Bu karar ile birlikte taksitlendirmede teminat istenmeyecek kamu borç sınırı 250 bin TL'den tam 10 milyon TL'ye getirildi.

Buna göre, kamu borçlarını taksitlendirirken bir tahsil dairesine 10 milyon TL'yi aşmamamız durumunda borçludan teminat talep edilmeyecek.

Borcun 10 milyon TL'yi aşması durumunda ise aşan kısmın yüzde 50'si kadar teminat gösterilmesi şartı getirilecek.