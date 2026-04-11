Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre; kamu bankacılığının devleri Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın 9 Nisan’da İstanbul’da düzenlenen olağan genel kurullarında kritik kararlar alındı.

Banka yönetim kurulu üyelerinin yakınlarının kredi kullanımına yönelik mevcut kısıtlamalar, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yeniden düzenlendi.

‘AKRABA KREDİSİ DÖNEMİ’

5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ile eş ve çocuklarının kredi kullanımına getirilen yasal sınırlar, yeni alınan kararla genişletildi. Artık yönetim kurulu üyelerinin anne, baba ve kardeş gibi ikinci dereceye kadar olan tüm yakınları da bu sınırlamalara dahil edildi.

Buna göre, söz konusu yakınlar ilgili bankadan; Yönetim kurulu üyesinin aylık net maaşının 5 katını geçmeyecek şekilde kredi, maaşın 3 katını aşmayacak şekilde ise çek karnesi ve kredi kartı kullanabilecek. Bu limitlerin üzerindeki talepler ise işleme alınmayacak.

HAZİNE DESTEKLİ KREDİLER DAHİL EDİLMEDİ

Yapılan düzenlemede dikkat çeken bir istisna ise sübvansiyonlu kredilerde yaşandı. Bakanlık tarafından faiz desteği sağlanan tarımsal krediler ve esnaf kredileri bu kısıtlamanın dışında bırakıldı. Ziraat Bankası üzerinden çiftçilere, Halkbank üzerinden ise esnafa sunulan bu kredilerin sadece belirli kamu bankaları aracılığıyla kullandırılması nedeniyle, hak sahiplerinin finansmana erişiminin engellenmemesi hedeflendi.

Genel kurullarda hayata geçirilen bu köklü değişiklik, Hazine ve Maliye Bakanlığının kamu işletmelerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini güçlendirme vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu adımın, kurumsal yönetim standartlarını daha üst seviyeye taşıması bekleniyor.