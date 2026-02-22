Anadolu Üniversitesi, sinema tutkunlarını unutulmaz etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve sanatın önemli duraklarından biri olan üniversite kampüsünde, "Kampüste Sinema Şöleni" kapsamında her ay özenle seçilmiş filmler Sinema Anadolu salonlarında seyirciyle buluşuyor.

Şubat ve Mart aylarını kapsayan bu özel seçkide, başarılı ve dikkat çekici yapımlar hem öğrencilere hem de Eskişehir halkına sunuluyor.



Birbirinden nitelikli filmlerin Anadolu Üniversitesi’nde izleyiciyle buluşacağı etkinlik kapsamında; 23, 24, 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde Savaş Üstüne Savaş, 2, 3, 4, 5 ve 6 Mart tarihlerinde Hind Rajabin Sesi, 9, 10, 11, 12 ve 13 Mart tarihlerinde ise Weapons farklı seanslarla sinema perdesinde yer alacak.