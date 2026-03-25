TEKZİP VE DÜZELTME METNİ

“24.03.2026 tarihli Yeniçağ Gazetesi’nde yayımlanan ‘Menemen Seyrek’te Aidat Vurgunu İddiası’ başlıklı haberde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kampüs Life Evleri site yönetimi, uzun yıllardır kat maliklerinin katılımıyla gerçekleştirilen demokratik seçimler sonucunda görevine devam etmekte olup, tüm faaliyetlerini mevzuata ve yönetim planına uygun, şeffaf bir şekilde yürütmektedir.

Haberde yer alan iddialar; somut hiçbir delile dayanmayan, gerçeğe aykırı, iftira niteliğinde ve yönetimin itibarını zedelemeye yönelik mesnetsiz isnatlardan ibarettir.

Söz konusu iddiaların, site içerisinde sınırlı sayıda kişi tarafından yönetimi itibarsızlaştırmak amacıyla gündeme getirildiği, bu kapsamda başlatılan hukuki süreçlerin tarafımızca titizlikle takip edildiği kamuoyunun bilgisine sunulur.

Haberde adı geçen Arzu Gider isimli kat maliki hakkında, aidat borçlarını ödememesi nedeniyle icra takibi başlatılmış olup, bu kişinin gerçeğe aykırı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı açıktır.

Aidat gelir ve giderleri düzenli olarak kayıt altına alınmakta ve denetime açık şekilde yürütülmektedir.

Bu asılsız isnatlar nedeniyle sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat ile cezai başvurular yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”