Kamp yapmak için tesadüfen gittiği yerde milyon yıllık hazineyi buldu

Kanada’da kamp yapacak yer arayan amatör astronom Joël Lapointe, Google Maps üzerinde yaptığı inceleme sırasında dikkat çekici bir keşfe imza attı. Québec’in Côte-Nord bölgesinde yer alan ve neredeyse kusursuz dairesel yapısıyla dikkat çeken oluşumun, yaklaşık 390 milyon yıl önce gerçekleşen dev bir meteor çarpması sonucu oluştuğu bilimsel olarak doğrulandı.