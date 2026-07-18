Kanada’da kamp yapacak yer arayan amatör astronom Joël Lapointe, Google Maps üzerinde yaptığı inceleme sırasında dikkat çekici bir keşfe imza attı. Québec’in Côte-Nord bölgesinde yer alan ve neredeyse kusursuz dairesel yapısıyla dikkat çeken oluşumun, yaklaşık 390 milyon yıl önce gerçekleşen dev bir meteor çarpması sonucu oluştuğu bilimsel olarak doğrulandı.
Kamp yapmak için tesadüfen gittiği yerde milyon yıllık hazineyi buldu
Kanada’da kamp yeri arayan amatör bir gökyüzü meraklısı, tesadüfen 25 kilometre çapında dev bir meteor krateri keşfetti.Kaynak: Diğer
Marsal Gölü’nün merkezinde yer alan bu dev yapı, yaklaşık 25 kilometrelik çapıyla bilinen meteor kraterleri arasında dikkat çeken büyüklüğe sahip.
Tesadüfi keşif bilimsel çalışmaya dönüştü
Lapointe’nin fark ettiği bu sıra dışı oluşum, bilim insanlarını harekete geçirdi. İlk etapta görüntüler üzerinden yapılan değerlendirmelerin ardından bölgede saha çalışmaları başlatıldı.
Araştırmacılar, kraterin kökenini belirlemek için kaya örnekleri topladı ve detaylı analizler gerçekleştirdi.
Kritik bulgular gerçeği ortaya çıkardı
Yapılan incelemelerde, meteor çarpmalarının en önemli kanıtları arasında yer alan:
Zirkon mineralleri
Kırılma konileri (shatter cones)
Erimiş kaya kalıntıları
tespit edildi.
Özellikle kırılma konileri, yalnızca çok yüksek basınç ve sıcaklık altında oluştuğu için meteor çarpmasının en güçlü kanıtlarından biri olarak değerlendirildi.
Dev kraterin sırrı: Enerji patlaması
Uzmanlara göre kraterin büyüklüğü, çarpan meteorun boyutundan çok açığa çıkan enerjiyle ilgili. Çarpışma anında oluşan devasa kinetik patlama, çevredeki kayaçları ve arazi yapısını milyonlarca yıl boyunca değiştirecek güçteydi.
390 milyon yıl öncesine uzanıyor
Uhaachatik Krateri olarak adlandırılan bu oluşumun, Dünya’da ilk ağaçların ortaya çıkmaya başladığı dönemde meydana geldiği belirtiliyor.
Kraterin ismi ise bölgenin yerli halkını temsil eden Ekuanitshit İnnu Konseyi tarafından verildi.
Kanada krater zengini ülkeler arasında
Bilim insanlarına göre Dünya genelinde yaklaşık 200 doğrulanmış meteor krateri bulunuyor. Bunların 31’i Kanada’da yer alıyor. Bu durum, ülkeyi krater yoğunluğu açısından öne çıkarıyor.
Ancak Uhaachatik Krateri, 25 kilometrelik çapıyla bu yapılar arasında özel bir yere sahip.
Bilim dünyası için yeni araştırma alanı
Uzmanlar, kraterin büyüklüğü ve korunmuş yapısının, gelecekte yapılacak araştırmalar için önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor.
Yapılacak yeni çalışmalarla, bu dev çarpmanın bölgenin jeolojik yapısını nasıl etkilediği daha detaylı şekilde ortaya konulacak.