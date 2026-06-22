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Kaynak: İHA

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttüğü titiz saha çalışmaları kapsamında teknik takibe aldığı bir aracı uygulama noktasında durdurdu.

Araç içerisinde detaylı arama yapan narkotik polisleri, bagaj kısmında bulunan katlanabilir kamp sandalyelerini incelemeye aldı. Sandalyelerin ağırlığından ve yapısından şüphelenen ekipler, yaptıkları incelemede zehir tacirlerinin akılalmaz yöntemini deşifre etti:

Zula Metodu: Uyuşturucu maddenin, kamp sandalyelerinin katlanmayı sağlayan boş metal borularının içerisine sıkıştırılarak gizlendiği anlaşıldı.

Ele Geçirilen Madde: Sandalyelerin sökülen demir aksamlarının içinden toplam 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı.

Operasyonun ardından araçta yolcu olarak bulunan ve uyuşturucu sevkiyatıyla bağlantılı olduğu tespit edilen K.Ş., M.K. ve Ö.K. isimli 3 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli de tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, gençleri ve toplumu zehirlemeye çalışan illegal yapılara ve uyuşturucu şebekelerine karşı yürütülen amansız ve kararlı mücadelenin 7/24 esasına göre aralıksız devam edeceğini vurguladı.