Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği, Artvin’in Arhavi İlçesine doğa-tarih dostları ile gezi düzenledi. Artvin Çoruh Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Güler ERÜZ ve Mimar Sude Kurdoğlu’nun rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ilk durak Artvin’in Karadeniz kıyısındaki incisi, yeşilin ve mavinin en tutkulu buluşma noktası Arhavi oldu.



Artvin Çoruh Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Güler ERÜZ Arhavi programında yaptığı açıklamada: “Arhavi Çifte Köprü, Mençuna Şelalesi, Dikyamaç Yaşam Müzesi ve Ulukent Köyü Tarihi Cami gezi rotamızda Doğanın tüm cömertliğini sergilediği sessiz, sakin ve büyüleyici bir ilçe olan Arhavi Kamilet Vadisi ve Mençuna Şelalesi ile denize sırtını yaslamış, rotasını ise hırçın derelerin beslediği gür ormanlara çevirmiş bir yer olma özelliği taşıyor. İlçenin en meşhur doğa harikası Kamilet Vadisi, el değmemiş doğasıyla insanı büyülüyor. Bu vadi içerisinde yer alan Mençuna Şelalesi sarp kayalıkların arasından coşkuyla akan sularıyla, doğa yürüyüşçüleri ve fotoğraf tutkunlarına bugünkü gezimizde eşsiz güzellikler sundu.

Dikyamaç müzesi, Artvin’in ilk kırsal müzesi olma özelliğini taşıyor. Sadece Ulukent köyünde 8 tane tescilli yapı var. Bölge şelale ve köprü ile tanınıyor ancak bunların dışında 86 tane tescilli ve tescilsiz yapıya sahip keşfedilmeyi bekleyen muhteşem bir hazineyi içerisinde barındırıyor. Vadi köyleri yeterince tanınmıyor ve hızlı bir şekilde köylerin envanterlerinin çıkarılması gerekiyor. Mirasçılarının çok oluşu nedeniyle yapıların kullanılmaması, hızlı kentleşme, plansız yapılaşma sonucu hızla bozulmaya başlayan tarihi köylerin, uzmanlar tarafından yapılacak envanter çalışmaları ile kayıt altına alınıp gelecek kuşaklara taşınması, bölgenin korunması, kültür ve turizm rotalarının oluşturulması için önem arz etmektedir.

18. yüzyıldan günümüze ulaşan Kamilet Vadisi'ne giden yol üzerindeki Çifte Köprüler, taş mimarisi ve iki nehrin birleştiği noktadaki zarif duruşuyla Arhavi'nin kartpostallık simgesini oluşturuyor. Tarih ile doğanın bu mükemmel uyumu, bölgenin kültürel dokusunu yansıtıyor. Arhavi; Mençuna’nın sesi, Çifte Köprüler’in tarihi, Kamilet’in yeşili ve Karadeniz’in mavisiyle, unutulmaz bir deneyim vadeden, Artvin'in saklı cenneti olduğunu bizlere gösterdi. Cennetten bir köşeyi bizlere hatırlatan bu güzelim vadilerimizdeki taş ocakları ve hesler maalesef doğamıza çok kötü, geri dönüşü, telafisi mümkün olmayan zararlar veriyorlar. Yöre halkı bu konularda duyarlı fakat idarecilerimizin de aynı hassasiyeti gösterip doğayı korumalarını bekliyoruz. Muhteşem bir geziyi daha Doğa-Tarih dostları ile unutulmaz hatıralar biriktirerek tamamladık. Gezimize katılan tüm dostlara teşekkür ediyorum” dedi.