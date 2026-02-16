Kamerun’un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram üyeleri tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kinzayakou, Madaick ve Tchollere köylerine baskın düzenleyen örgüt mensupları sivilleri hedef aldı. Çok sayıda evi yağmalayan saldırganlar, 2 kişiyi öldürdü, 2’si kadın 19 kişiyi rehin alarak bölgeden kaçtı.

FİDYE İÇİN KAÇIRIYORLAR

Güvenlik güçleri ve yerel yetkililer, kaçırılan sivillerin kurtarılması için arama çalışmalarını sürdürüyor. Örgütün bölgede sık sık fidye amacıyla adam kaçırma eylemleri gerçekleştirdiği belirtiliyor.

2000’li yılların başından bu yana özellikle Nijerya’da etkili olan Boko Haram, 2009’dan itibaren artan kitlesel şiddet eylemleriyle 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015’ten bu yana Kamerun’un yanı sıra Çad ve Nijer’de de saldırılar düzenliyor.