Apple’ın kulaklık gövdesine entegre etmeyi planladığı küçük kameralarla kullanıcıların çevresini algılamasını hedeflediği biliniyordu. Hatta şirketin Temmuz 2025'te aldığı bir patent, Face ID sistemindeki nokta projektörüne benzer bir teknolojinin yakınlık algılama ve 3D derinlik haritalama amacıyla kulaklıklarda kullanılabileceğini tescillemişti.

Daha önce Bloomberg yazarı Mark Gurman, cihazın tasarım doğrulama aşamasına ulaştığını ve seri üretim öncesindeki son virajda olduğunu aktarmıştı. İddialara göre bu kameralar, etraftan topladığı görsel verileri yenilenen Siri’ye aktararak nesneleri tanımlama, gelişmiş hatırlatmalar sunma ve detaylı navigasyon yönlendirmeleri yapma gibi "akıllı" özelliklere güç verecekti. Ayrıca gizlilik endişelerini gidermek adına, kameralar aktifken yanacak bir LED gösterge bulunacağı ve gövdenin AirPods Pro 3'e kıyasla kameralar nedeniyle biraz daha büyük olacağı belirtiliyordu.

Kosutami'nin projenin durdurulduğuna yönelik son paylaşımı ise geleceğe dair soru işaretlerini artırdı. Sızıntı kaynağı iptal veya erteleme kararına ilişkin detay vermezken, uzmanlar bu hamlenin Apple'ın yapay zeka tarafındaki yazılım zorluklarıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Cihazın vaat ettiği yeteneklerin tamamen Visual Intelligence ve yeni Siri entegrasyonuna bağlı olması, yapay zekanın henüz beklenen olgunluğa erişemediği ve Apple'ın donanımı piyasaya sürmeden önce yazılımı optimize etmek istediği ihtimalini güçlendiriyor.