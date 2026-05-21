Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Feriye Ş. idaresindeki 34 GYU 279 plakalı otomobil, sokaktan caddeye bağlanmak istediği sırada, caddede seyir halinde olan Bersan K. yönetimindeki 34 NDR 359 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Feriye Ş.’nin kullandığı otomobil savrularak yol kenarında bulunan dürümcü dükkanına girdi.

SÜRÜCÜLERİN ALKOLSÜZ OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Feriye Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Feriye Ş.'nin yaralı olduğu için olay yerinde alkol ölçümü yapılmadı. Sürücünün hastanedeki kontrollerinde alkolsüz olduğu öğrenildi. Diğer sürücü Bersan K.’nin alkol ölçümünün ise 0.00 promil çıktığı belirtildi.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde iki otomobilin çarpışmasının ardından savrulan aracın dürümcü dükkanına girdiği anlar yer alıyor. Kazaya şahit olanlar otomobilin .