06 Mart 2026 Cuma
Kamera kayıtları dehşeti ortaya çıkardı: Ünlülerin menajeri Selin Boronkay savcılığa koştu: Annemi hemşire öldürdü

Ünlü menajer Selin Boronkay, annesinin vefatından sonra tesadüfen izlediği kamera kayıtlarında karşılaştığı korkunç gerçeği görünce şok yaşadı. Ölümün arkasındaki tüyler ürperten sır ve magazin dünyasındaki diğer çarpıcı gelişmelerin tüm detayları haberimizde...

Ünlü menajer Selin Boronkay'ın annesi Yücel Boronkay'ın ani ölümü sonrası kamera görüntüleri dehşeti ortaya çıkardı: Hemşire düşürmüş, başı yatağa çarpmış! Kardeşler şikâyetçi oldu, savcılık soruşturma başlatacak mı?

Kamera kayıtları dehşeti ortaya çıkardı: Ünlülerin menajeri Selin Boronkay savcılığa koştu: Annemi hemşire öldürdü - Resim: 2

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde toplum hayatını sarsacak inanılmaz bir trajediyi ve dehşet verici bir ihmali ele aldı.

Kamera kayıtları dehşeti ortaya çıkardı: Ünlülerin menajeri Selin Boronkay savcılığa koştu: Annemi hemşire öldürdü - Resim: 3

Ünlü isimlerin menajeri Selin Boronkay ile kardeşleri Sibel ve Simla Boronkay, pazartesi günü anneleri Yücel Boronkay'ı kaybetmenin derin acısını tattı.

Kamera kayıtları dehşeti ortaya çıkardı: Ünlülerin menajeri Selin Boronkay savcılığa koştu: Annemi hemşire öldürdü - Resim: 4

Ancak kardeşler, salı günü annelerini defnedip evde okuttukları duanın hemen ardından büyük bir şokla sarsıldı! Yıllardır yatalak olmasına rağmen herhangi bir rahatsızlığı olmayan annelerinin ani vefatına şaşırmış olsalar da otopsi yaptırmayı düşünmemişlerdi. Merakına yenik düşen Selin Boronkay, duanın ardından annesinin odasındaki kamera görüntülerini izledi.

Kamera kayıtları dehşeti ortaya çıkardı: Ünlülerin menajeri Selin Boronkay savcılığa koştu: Annemi hemşire öldürdü - Resim: 5

Annesine bakım yapan hemşirenin Yücel Hanım'ı yere düşürdüğünü fark etti. Panikleyen hemşire, durumu evdekilere haber vermeden kadını tek başına yatağa taşımaya çalışırken birkaç kez daha düşürdü ve bu sırada Yücel Hanım'ın başı yatağın demirine çarptı. Görüntüleri izleyen Selin Boronkay, derhal karakola giderek hemşireden şikâyetçi oldu.

Kamera kayıtları dehşeti ortaya çıkardı: Ünlülerin menajeri Selin Boronkay savcılığa koştu: Annemi hemşire öldürdü - Resim: 6

Dün de savcılığa suç duyurusunda bulundular. Bakalım savcılık, delilleri inceledikten sonra hemşire hakkında Yücel Boronkay'ın ölümüne sebebiyet vermekten dava açacak mı?

Kamera kayıtları dehşeti ortaya çıkardı: Ünlülerin menajeri Selin Boronkay savcılığa koştu: Annemi hemşire öldürdü - Resim: 7

Ölümün ecel değil hemşire kaynaklı olduğu kanıtlanırsa Boronkay kardeşlerin yıkılacağına şüphe yok. Yücel Hanım'a Allah'tan rahmet, kızlarına sabır diliyorum.

Kamera kayıtları dehşeti ortaya çıkardı: Ünlülerin menajeri Selin Boronkay savcılığa koştu: Annemi hemşire öldürdü - Resim: 8

SELİN BORANKAY KİMDİR?

Selin Boronkay, Türkiye'de tanınan bir menajer ve iş kadınıdır. Özellikle ünlü isimlerin menajerliğini yapan Boronkay, magazin dünyasında sıkça adı geçen bir figürdür.

Kamera kayıtları dehşeti ortaya çıkardı: Ünlülerin menajeri Selin Boronkay savcılığa koştu: Annemi hemşire öldürdü - Resim: 9

16 Nisan 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Dedesi Macaristan kökenli olup Türkiye'ye yerleşmiştir. Ailesi iş dünyasında aktif; Boronkay Oto Tic. Yönetim Kurulu üyesi olarak da bilinir, aynı zamanda İKarus & ElectroBus Türkiye Temsilcisi görevini üstlenmektedir

Kamera kayıtları dehşeti ortaya çıkardı: Ünlülerin menajeri Selin Boronkay savcılığa koştu: Annemi hemşire öldürdü - Resim: 10

Menajerlik kariyerinde Çağatay Ulusoy, Furkan Palalı gibi isimlerle çalışmış, bir dönem ajansı aracılığıyla Best Model yarışmalarında başarılar elde etmiştir.

Kamera kayıtları dehşeti ortaya çıkardı: Ünlülerin menajeri Selin Boronkay savcılığa koştu: Annemi hemşire öldürdü - Resim: 11

Ayrıca halkla ilişkiler, koordinatörlük ve yöneticilik gibi çeşitli rollerde görev almıştır; AKUT üyesi olduğu da belirtilir.

Kamera kayıtları dehşeti ortaya çıkardı: Ünlülerin menajeri Selin Boronkay savcılığa koştu: Annemi hemşire öldürdü - Resim: 12

Son dönemde ailesel bir trajediyle gündeme gelmiştir: Mart 2026 başında annesi Yücel Boronkay'ı kaybetmiş, kardeşleri Sibel ve Simla Boronkay ile birlikte kamera kayıtlarında bakım hemşiresinin ihmali iddiasıyla karşılaşmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlardır.

Kamera kayıtları dehşeti ortaya çıkardı: Ünlülerin menajeri Selin Boronkay savcılığa koştu: Annemi hemşire öldürdü - Resim: 13

Bu olay magazin basınında geniş yer bulmuştur.Sosyal medyada aktif; Instagram hesabı @selinboronkay üzerinden (yaklaşık 10 bin takipçi) paylaşımlar yapar.

Kamera kayıtları dehşeti ortaya çıkardı: Ünlülerin menajeri Selin Boronkay savcılığa koştu: Annemi hemşire öldürdü - Resim: 14

LinkedIn ve Facebook profilleri de mevcuttur.Geçmişte bazı haberlerde uyuşturucu davasıyla (ünlü isimlere yönelik soruşturmada) adı geçmiş olsa da, kariyerinde menajerlik ve iş dünyası ön plandadır.

Kamera kayıtları dehşeti ortaya çıkardı: Ünlülerin menajeri Selin Boronkay savcılığa koştu: Annemi hemşire öldürdü - Resim: 15
