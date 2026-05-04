Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adapazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önemli bir operasyona imza attı. 28 yaşındaki H.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan incelemelerde, zanlının sokak üzerindeki bir güvenlik kamerasının hemen önünde uyuşturucu satışı yaptığı anlar tespit edildi.

Ekipler, H.Ç.’nin 27 yaşındaki E.G. isimli şahsa uyuşturucu sattığını belirledikten sonra eş zamanlı baskın düzenledi. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramalarda şu unsurlar ele geçirildi:

5,4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi.

Gözaltına alınan şüphelilerden uyuşturucu maddeyi satın aldığı belirlenen E.G., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan H.Ç. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.