Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Khmer Times gazetesinin aktardığı bilgilere göre Başbakan Manet, Tayland'ın iki ülke arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tek taraflı olarak feshetmesinin ardından hem Bangkok yönetimine hem de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e resmi bildirim yolladıklarını açıkladı.

"MÜZAKERE FIRSATLARI TÜKENDİ"

Kamboçya'nın uluslararası hukuk çerçevesinde egemenlik haklarını ve deniz sınırlarını korumakta kararlı olduğunu vurgulayan Başbakan Manet, bu hamleye rağmen komşuları Tayland ile barış, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı diplomatik ilişkileri sürdürmek istediklerini belirtti.

Tayland’ın masadan kalkma kararının mevcut anlaşmaları işlevsiz bıraktığına dikkat çeken Manet, şu ifadeleri kullandı:

"Tayland'ın geri çekilme kararı sonrası maalesef ikili müzakere fırsatları tamamen tükendi. Bu nedenle UNCLOS bünyesindeki zorunlu uzlaştırma mekanizmasını devreye sokmak durumunda kaldık. Attığımız bu adım kesinlikle bir gerginliği tırmandırma hamlesi değildir, aksine hukuki bir çözüm arayışıdır."

KRİZİN ARKA PLANI: ORTAK ENERJİ ARAMA ANLAŞMASI FESHEDİLDİ

İki ülke arasındaki gerilim, Tayland hükümetinin 5 Mayıs 2026'da aldığı radikal kararla tırmanmıştı. Bangkok yönetimi, tartışmalı deniz sınırlarının netleştirilmesi ve bu bölgelerde ortak açık deniz enerji (petrol/doğal gaz) arama çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Kamboçya ile daha önce imzaladığı stratejik anlaşmayı feshettiğini ilan etmişti.

Tayland ve Kamboçya, hem kara hem de deniz sınırlarındaki ihtilafları çözüme kavuşturmak ve müzakerelerin yol haritasını çizmek amacıyla 2000 ve 2001 yıllarında iki kritik belgeye imza atmıştı.

Kamuoyunda MoU 43 ve MoU 44 olarak bilinen bu mutabakat metinleri, iki komşu ülke arasındaki sınır diplomasisinin temelini oluşturuyordu. Tayland'ın bu zeminlerden çekilmesiyle birlikte iki ülke arasındaki kördüğüm, uluslararası hukukun hakemliğine taşınmış oldu.