İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kaman’da anlamlı bir program gerçekleştirildi. Kaman Kaymakamı Engin Tok, Galip Demir İlkokulu öğrencisi Elif Kılıç’ı makamında kabul ederek temsili olarak kaymakamlık görevini devretti. Kaymakamlık makamında düzenlenen törende çocuklara yönelik mesajlar verilirken, bayramın anlam ve önemine dikkat çekildi.

MAKAM DEVRİ GERÇEKLEŞTİ

Tören kapsamında minik öğrenci Elif Kılıç, kısa süreliğine Kaman Kaymakamı olarak makam koltuğuna oturdu. Temsili görev devri sırasında çeşitli protokol üyeleri ve öğrenciler de hazır bulundu. Etkinlik, 23 Nisan’ın ruhuna uygun şekilde coşkulu ve anlamlı anlara sahne oldu.

“SİZLER BİZİM GELECEĞİMİZSİNİZ”

Kaman Kaymakamı Engin Tok, törende yaptığı konuşmada 23 Nisan’ın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bugün bu koltuk sizlerin. Sizler bizim geleceğimiz, umudumuzsunuz. İnanıyorum ki ileride bu makamları sizler çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız.”

Bu sözler törene katılan öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgiyle karşılandı.

HEDİYE TAKDİMİ VE TEŞEKKÜR

Programın devamında Kaymakam Engin Tok, minik Kaymakam Elif Kılıç’a ve beraberindeki öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Öğretmenlere de emeklerinden dolayı teşekkür eden Tok, eğitim camiasının önemine vurgu yaptı.

23 NİSAN COŞKUSU KAMAN’DA YAŞANDI

Gerçekleştirilen etkinlik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Kaman’da coşku ve anlamla kutlandığını gösterdi. Öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen program, çocuklara verilen değerin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

GELECEĞE MESAJ

Temsili makam devri etkinliğinin ardından, çocukların devlet yönetimi ve kamu hizmetleri hakkında farkındalık kazanmasının hedeflendiği belirtildi. Bu tür etkinliklerin ilerleyen yıllarda da devam etmesi bekleniyor.