ABD, Venezuela’nın başkenti Caracas'a 3 Ocak Cumartesi günü yerel saatle 02.00 sularında düzenlediği saldırı ve operasyola Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırdı.

Dünyada infial yaratan olay sonrası peş peşe sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Tepkiler sürerken ABD'nin son başkanlık seçiminde Donald Trump'ın karşısında ve ABD eski Başkanı Joe Biden'ın yerine aday olan ABD eski Başkan Yardımcısı Dekokrat Partili Kamala Harris, operasyona ilişkin dikkat çeken açıklama yaptı.

'DEMOKRASİYLE İLGİLİ DEĞİL'

Harris, tüm konuşulanların aksine operasyonun uyuşturucu veya demokrasiyle ilgili olmadığına meselenin petrol ve Trump'ın bölgesel güçlü adam rolünü oynama arzusuyla ilgili olduğuna işaret etti.

Harris, Amerikalıların kendilerine yalan söylenmesinden bıktıklarını belirterek "Başkan, askerleri riske atıyor, milyarlarca dolar harcıyor, bölgeyi istikrarsızlaştırıyor ve hiçbir yasal yetki, çıkış planı veya ülke içinde hiçbir fayda sağlamıyor" ifadelerini kullandı.

Kamala Harris'in operasyona yönelik sosyal medya paylaşımının tamamı şöyle:

"Donald Trump'ın Venezuela'daki eylemleri Amerika'yı daha güvenli, daha güçlü veya daha ekonomik hale getirmiyor.

Maduro'nun acımasız, gayrimeşru bir diktatör olması, bu eylemin hem yasa dışı hem de akıllıca olmadığı gerçeğini değiştirmez. Bu filmi daha önce de izledik. Rejim değişikliği veya petrol için yapılan savaşlar güç gösterisi olarak satılır ama kaosa dönüşür ve bedelini Amerikalı aileler öder.

Amerikan halkı bunu istemiyor ve kendilerine yalan söylenmesinden bıktı.

Bu mesele uyuşturucu veya demokrasiyle ilgili değil. Bu mesele petrol ve Donald Trump'ın bölgesel güçlü adam rolünü oynama arzusuyla ilgili. Eğer bunlardan herhangi birini önemseseydi, hüküm giymiş bir uyuşturucu kaçakçısını affetmez veya Maduro'nun yandaşlarıyla anlaşmalar yaparken Venezuela'nın meşru muhalefetini bir kenara itmezdi.

Başkan, askerleri riske atıyor, milyarlarca dolar harcıyor, bölgeyi istikrarsızlaştırıyor ve hiçbir yasal yetki, çıkış planı veya ülke içinde hiçbir fayda sağlamıyor.

Amerika'nın, çalışan ailelerin maliyetlerini düşürmeyi, hukukun üstünlüğünü sağlamayı, ittifakları güçlendirmeyi ve en önemlisi Amerikan halkını önceliklendirmeyi ilke edinen bir liderliğe ihtiyacı var."

KAMALA HARRİS KİMDİR?

Kamala Harris (20 Ekim 1964, Oakland , Kaliforniya, ABD doğumlu), Başkan Joe Biden'ın Demokrat yönetiminde Amerika Birleşik Devletleri'nin 49. başkan yardımcısıdır (2021-2025) . Demokrat Parti'nin adayı olarak,2024 başkanlık seçimlerinde Harris, Cumhuriyetçi aday ve eski başkan (2017-2021) Donald Trump'a karşı kaybetti.

Ağustos 2024 başında, Harris, parti delegelerinin sanal oylamasında elde ettiği zaferin ardından resmen Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak ilan edildi.

Harris, bu görevi üstlenen ilk kadın, ilk siyahi Amerikalı ve ilk Asyalı Amerikalı oldu. Daha önce ABD Senatosu'nda (2017-2021) ve Kaliforniya başsavcısı olarak ( 2011-2017 ) görev yapmıştı.