Kalpten cilde her derde deva: Hobi olarak başlamıştı: Siparişlere yetişemiyor

Yıldıray Karabaş, "Daha önce burada çilek yetiştiriciliği yoktu. Hobi olarak yapmaya başladım. Verilen destekler sayesinde üretimi 2,5 dönüm araziye çıkardık. Çileklerimiz iyi. Dekar başına şu anda 1,5-2 ton ürün alıyoruz. Ürünleri sipariş üzerine paketliyorum, gelip alıyorlar. Verim iyi olunca çalışmak da zevkli oluyor. Bakımı çok zor ama parası da çok iyi. Eğer bakabilecek olurlarsa gerçekten de bizim bu yörede aroması en güzel olan çilek yetiştiriciliği çok iyi. Burası geceleri 15 derece oluyor, yazları gündüzün de 21 derece. Bu çilek için ideal bir şey. Hem aromasını kaliteli kılıyor hem de ürünü daha lezzetli yapıyor" dedi.