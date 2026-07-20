Kalpten bağırsaklara kadar etkili: Japonlar kahvaltıda kaşık kaşık içiyor

Kökeni bin yılı aşkın bir geçmişe dayanan bu geleneksel çorbanın, Budist rahipler aracılığıyla 7. yüzyılda Japonya'ya ulaştığı tahmin ediliyor. Günümüzde ise Japon mutfağının en sık tüketilen yemeklerinden biri olmayı sürdürüyor.

ARAŞTIRMALAR MİSO ÇORBASI HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLEYEBİLİR

Tuz oranı yüksek olmasına rağmen miso çorbası üzerine yapılan bazı araştırmalar dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. 2020 yılında yayımlanan bir çalışmada, misodaki biyoaktif bileşenlerin sempatik sinir sistemi üzerindeki etkisi sayesinde kan basıncı ve kalp atış hızının dengelenmesine katkı sağlayabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, fermantasyon sürecinde oluşan bazı peptitlerin sodyumun olumsuz etkilerini kısmen azaltabileceğini değerlendiriyor.