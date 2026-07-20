Özellikle "Mavi Bölgeler" (Blue Zones) olarak bilinen, insanların ortalamanın üzerinde yaşam süresine sahip olduğu bölgelerdeki beslenme alışkanlıklarının incelenmesiyle yeniden gündeme gelen miso çorbası; kalp sağlığından bağırsak mikrobiyotasına kadar birçok alandaki olası etkileriyle araştırılıyor. Peki, güne bir kase miso çorbasıyla başlamak gerçekten sanıldığı kadar faydalı mı?
Kalpten bağırsaklara kadar etkili: Japonlar kahvaltıda kaşık kaşık içiyor
Yumurta, granola ya da kahve… Sabah kahvaltısının vazgeçilmezleri uzun yıllardır değişmese de son dönemde sosyal medyada bambaşka bir alışkanlık öne çıkıyor. TikTok ve Instagram'da milyonlarca kez paylaşılan miso çorbası.Kaynak: Haber Merkezi
MİSO ÇORBASI NEDİR?
Miso çorbası, fermente edilmiş soya fasulyesinden hazırlanan miso ezmesinin, Japon mutfağının temel et suyu olan dashi ile birleştirilmesiyle hazırlanıyor. Tarife göre içine tofu, deniz yosunu ve taze soğan gibi malzemeler eklenerek hem besin değeri hem de lezzeti artırılıyor.
Kökeni bin yılı aşkın bir geçmişe dayanan bu geleneksel çorbanın, Budist rahipler aracılığıyla 7. yüzyılda Japonya'ya ulaştığı tahmin ediliyor. Günümüzde ise Japon mutfağının en sık tüketilen yemeklerinden biri olmayı sürdürüyor.
ARAŞTIRMALAR MİSO ÇORBASI HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLEYEBİLİR
Tuz oranı yüksek olmasına rağmen miso çorbası üzerine yapılan bazı araştırmalar dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. 2020 yılında yayımlanan bir çalışmada, misodaki biyoaktif bileşenlerin sempatik sinir sistemi üzerindeki etkisi sayesinde kan basıncı ve kalp atış hızının dengelenmesine katkı sağlayabileceği belirtildi.
Araştırmacılar, fermantasyon sürecinde oluşan bazı peptitlerin sodyumun olumsuz etkilerini kısmen azaltabileceğini değerlendiriyor.
KAN ŞEKERİNİN DENGELENMESİNE KATKI SAĞLAYABİLİR
2021 yılında tip 2 diyabetli kadınlar üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmada, düzenli miso çorbası tüketen bireylerin uzun dönemli kan şekeri kontrolünü gösteren HbA1c değerlerinin daha düşük olduğu gözlemlendi. Bulgular, misonun metabolik sağlık açısından destekleyici olabileceğine işaret ediyor.
BAĞIRSAK DOSTU BİR BESİN
Fermente yapısı sayesinde miso doğal probiyotik kaynakları arasında yer alıyor. Probiyotikler, bağırsak mikrobiyotasındaki yararlı bakterilerin çoğalmasını destekleyerek bağışıklık sisteminden sindirim sağlığına kadar pek çok mekanizmayı olumlu etkileyebiliyor.
Ayrıca fermente soya ürünlerinin antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip olabileceği, kilo kontrolüne de katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.
UZMANLAR NEDEN ÖNERİYOR?
Beslenme uzmanı Rob Hobson'a göre, şeker oranı yüksek kahvaltılık gevrekler yerine besin değeri yüksek ve düşük şeker içeren alternatiflerin tercih edilmesi daha sağlıklı bir seçenek olabilir.
Hobson, miso çorbasının tek başına tam tahılların sağladığı lif miktarını karşılamadığını ancak güne sıvı alımıyla başlamaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Çorbanın sebzeler, tofu veya farklı protein kaynaklarıyla zenginleştirilmesi halinde daha dengeli bir kahvaltıya dönüşebileceğini söylüyor.
Japonya'da miso çorbasının genellikle pirinç, balık ve sebzelerle birlikte tüketildiğini hatırlatan uzman, bu beslenme modelinin rafine karbonhidrat ağırlıklı kahvaltılara göre kan şekerini daha dengeli tuttuğunu ve uzun süre tokluk sağlayabildiğini ifade ediyor.
Miso aynı zamanda B vitaminleri, protein, manganez, bakır ve çinko gibi mineraller içeriyor. Deniz yosunu sayesinde iyot bakımından zenginleşirken, içerdiği izoflavonlar kemik sağlığını desteklemeye ve menopoz belirtilerinin hafiflemesine katkı sağlayabilecek bitkisel bileşikler arasında gösteriliyor.
HER GÜN TÜKETMEK DOĞRU MU?
Miso çorbasının sağlık açısından sunduğu olası faydalara rağmen uzmanlar önemli bir uyarıda bulunuyor. Miso ezmesi yüksek miktarda sodyum içeriyor. Yaklaşık bir yemek kaşığı misoda 600-700 miligram sodyum bulunuyor. Bu nedenle gün boyunca alınan toplam tuz miktarının kontrol edilmesi gerekiyor.
Yüksek tansiyon hastalarının, sodyum kısıtlaması uygulayan kişilerin ve böbrek ya da kalp yetmezliği bulunan bireylerin miso tüketmeden önce mutlaka doktorlarına veya diyetisyenlerine danışmaları öneriliyor. Tuz oranını azaltmak isteyenler ise daha az miso kullanabilir veya düşük sodyumlu ürünleri tercih edebilir.
Sonuç olarak miso çorbası, dengeli bir beslenme planının parçası olarak değerlendirildiğinde önemli besin öğeleri sunabilen geleneksel bir seçenek olsa da, tek başına "uzun yaşamın sırrı" olarak görülmemeli. Sağlıklı beslenmenin temelinde çeşitlilik, denge ve bireysel ihtiyaçlara uygun seçimler yer alıyor.