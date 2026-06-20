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Bakırköy Belediyesi, Babalar Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Gündüz Çocuk Bakımevi, Atatürk Spor Yaşam Köyü ve Engelsiz Yaşamevi’nde bir araya gelen babalar ve çocukları oyunlar, spor müsabakaları ve el emeği çalışmalarla keyifli saatler geçirdi.

Bakırköy Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla çocukları ve babaları bir araya getiren anlamlı etkinlikler düzenledi. İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen programlarda aile bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan çeşitli aktiviteler yer aldı. Etkinlikler, hem eğlence hem de yaratıcılık açısından zengin bir içerik sundu.

Yuvamız Bakırköy Gündüz Çocuk Bakımevi’nde 3-4-5 yaş grubu çocuklar babalarıyla buluştu. Ekip halinde oynanan oyunlar, eğlenceli yarışmalar ve ortak boyama etkinlikleri ile renkli görüntüler ortaya çıktı. Küçük yaşta çocukların babalarıyla kaliteli zaman geçirmesi, hem aile içi iletişimi güçlendirdi hem de unutulmaz anılar biriktirdi.

Etkinliklerin bir diğer durağı Atatürk Spor Yaşam Köyü oldu. Burada babalar ve çocukları futbol maçında karşı karşıya geldi. Sahada birlikte mücadele eden aileler, rekabet dolu ancak dostlukla geçen dakikalar yaşadı. Maç sırasında yaşanan gol sevinçleri yaşandı. Babalar Günü doyasıya yaşyandı

Babalar Günü programının en duygusal adreslerinden biri Engelsiz Yaşamevi oldu. Özel gereksinimli çocuklar ve babaları, birlikte süs eşyaları hazırladı. Farklı malzemeler kullanılarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları, büyük bir özen ve sevgiyle tamamlandı. Etkinlik sonunda hazırlanan eserler sergilendi ve katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

Bakırköy Belediye Başkanı ve yetkililer, Babalar Günü’nün sadece bir kutlama günü olmadığını, aynı zamanda aile içi bağları pekiştirmek ve özellikle babaların çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmesini teşvik etmek açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Etkinliklere katılan aileler de belediyenin bu tür sosyal programlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Belediyenin düzenlediği programlar, her yaştan ve her kesimden vatandaşı kapsayarak Babalar Günü’nü daha anlamlı hale getirdi. Oyunlar, spor ve yaratıcı çalışmalarla geçen gün, ilçede nice güzel anılara sahne oldu.