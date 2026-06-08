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Türkiye’nin ilk kadın kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Sabahat Kaymakçalan’ın yaşam öyküsünü anlatan “Kalplere Dokunan Kadın” belgesel filmi, gala gösterimiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bilime adanmış bir ömrü konu alan belgeselin gösterimi, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü Ankara’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kokteylin saat 19.00’da başlayacağı etkinlikte, belgesel gösterimi ise saat 20.00’de yapılacak.

"BİR CUMHURİYET KADINININ KALBE DOKUNAN HİKAYESİ"

101 yaşında Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşamını sürdüren, Cumhuriyet tarihinin yaşayan tanıklarından ve Türk tıp tarihinin öncü isimlerinden Prof. Dr. Sabahat Tuluy Kaymakçalan, 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek yaşamı boyunca birçok önemli görev üstlendi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün doktorları arasında yer aldı.



1950’li yıllarda erkek egemen akademik ortamda Ankara Tıp Fakültesi’nin ilk kadın asistanlarından biri olan Kaymakçalan, Amerika Birleşik Devletleri’nde aldığı ileri kardiyoloji eğitiminin ardından Türkiye’ye dönerek kardiyolojinin gelişimine öncülük etti. Kalp kateterizasyonu ve hemodinami alanındaki çalışmalarıyla Türk tıp tarihine önemli katkılar sundu. Türkiye’de modern kardiyolojinin gelişiminde önemli rol oynayan Kaymakçalan, yetiştirdiği öğrenciler ve bilimsel çalışmalarıyla tıp tarihine adını yazdırdı.



YÖNETMENLİĞİNİ NURGÜL BAYRAM, SESLENDİRMESİNİ TİLBE SARAN ÜSTLENDİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırlanan belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini Nurgül Bayram üstlenirken, seslendirmesini tiyatro ve sinema sanatçısı Tilbe Saran gerçekleştirdi.

Filmde kullanılan yapay zekâ destekli sinematik canlandırmalar, Sabahat Hoca’nın hekimlik yaptığı yılların atmosferini de beyaz perdeye taşıyor.

“Kalplere Dokunan Kadın”, Cumhuriyet’in yetiştirdiği öncü bir bilim insanının mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı, özellikle gençlere ve kadınlara ilham vermeyi amaçlıyor.

Ankara’daki gala gösterimi; Prof. Dr. Sabahat Tuluy Kaymakçalan’ın öğrencileri, Türkiye’nin önde gelen kardiyologları, hekimleri, akademisyenleri ile sanat ve basın dünyasından davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek.