Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Kalp sağlığının gizli formülü: Kestel’in kırmızı iksirinde hasat zamanı

Kalp sağlığının gizli formülü: Kestel’in kırmızı iksirinde hasat zamanı

Bağışıklığı güçlendiren, kalp sağlığını koruyan ve C vitamini deposu çileğin hasadı Bursa Kestel’de başladı. Tarlada kilogramı 170 TL’den alıcı bulan çilek, dikimden 90 gün sonra ilk ürününü verdi.

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Kalp sağlığının gizli formülü: Kestel’in kırmızı iksirinde hasat zamanı - Resim: 1

Türkiye’nin önemli çilek üretim merkezlerinden Bursa’da, hasat sezonu başladı.

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Kalp sağlığının gizli formülü: Kestel’in kırmızı iksirinde hasat zamanı - Resim: 2

Kestel ilçesinde çilek üreticileri, sezonun ilk mahsulünü toplamak için mayıs ayında tarlalara indi.

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Kalp sağlığının gizli formülü: Kestel’in kırmızı iksirinde hasat zamanı - Resim: 3

Dikimin ardından yaklaşık 90 gün sonra ilk ürünler toplanırken, hasat dönemi sera sistemi sayesinde aralık ayına kadar kesintisiz sürüyor.

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Kalp sağlığının gizli formülü: Kestel’in kırmızı iksirinde hasat zamanı - Resim: 4

İlçeye bağlı yüksek rakımlı Derekızık Mahallesi’nde 30 dönümlük alanda üretim gerçekleştiren çiftçi Aksel Güngör, çilek yetiştiriciliğindeki verim oranlarına dikkat çekti.

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Kalp sağlığının gizli formülü: Kestel’in kırmızı iksirinde hasat zamanı - Resim: 5

Çilek fidesinin ilk yılında dönüm başına yaklaşık 3 ton ürün verdiğini belirten Güngör, ikinci yılda bu verimin dönüm başına 5 tona kadar yükseldiğini ifade etti.

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Kalp sağlığının gizli formülü: Kestel’in kırmızı iksirinde hasat zamanı - Resim: 6

30 dönümlük tarladan 100 ton civarında verim beklediklerini söyleyen üretici Aksel Güngör, "Doğduğumuzdan beri bu işin içindeyim. Bölgemiz, serin bir iklime sahip olduğu için 1 hafta içinde tamamen verim veren bir hasada geçeceğiz.

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Kalp sağlığının gizli formülü: Kestel’in kırmızı iksirinde hasat zamanı - Resim: 7

Bu sene yaklaşık 30 dönüm arazi üzerinden 100 ton civarında rekolte bekliyoruz. Bütün bölgelerden tek verimli çileklerin hasadı yoğun olduğu için bizi de etkiliyor. Şu an 170 bandından satılıyor. Bu çok iyi bir fiyattır" dedi.

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Kalp sağlığının gizli formülü: Kestel’in kırmızı iksirinde hasat zamanı - Resim: 8

Üzümsü meyvelerde Türkiye'deki üretimin yüzde 85’inin ilçede yapıldığına dikkat çeken Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ise "Bu hafta çileğin ilk hasadını ilçemizde yapmış olduk.

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Kalp sağlığının gizli formülü: Kestel’in kırmızı iksirinde hasat zamanı - Resim: 9

Belediye olarak ilçemizi, tarım şehri yapmak için çalışmalarımız devem ediyor. Ahududu ve böğürtlen gibi üzümsü meyvelerin Türkiye'deki yüzde 85 üretimini yapan ilçe olarak biz varız.

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Kalp sağlığının gizli formülü: Kestel’in kırmızı iksirinde hasat zamanı - Resim: 10

Bununla alakalı da 6 ayrı kırsal bölgede, 4 farklı fidan çeşidini bahçelerde buluşturduk" diye konuştu.

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Kalp sağlığının gizli formülü: Kestel’in kırmızı iksirinde hasat zamanı - Resim: 11
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Kaynak: DHA
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