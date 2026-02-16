Çalışmada, fazla kilolu katılımcılardan oluşan birinci grup uyku öncesi en az üç saat yemek yemeyi bıraktı ve gece boyunca 13-16 saatlik oruç uyguladı. Kontrol grubunda ise gece orucu süresi 11-13 saatle sınırlı kaldı. Tüm denekler ayrıca yatmadan üç saat önce ışık seviyesini azalttı.

Araştırmacılar kalori alımını sabit tutarak yalnızca yemek zamanlamasını değiştirdi. Sonuçlar, son öğünü erkene çeken grupta gece kan basıncının ve kalp atış hızının önemli ölçüde gerilediğini, kan şekeri kontrolünün düzeldiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, kalp hastalığı riski taşıyan bireyler için yemek saatini öne çekmenin, besin içeriğini değiştirmeden uygulanabilecek basit ve etkili bir strateji olabileceğini vurguladı.

Vücudun sirkadiyen ritmi olarak bilinen biyolojik saatin metabolizma ile kalp fonksiyonlarını düzenlediği belirtilen çalışmada, metabolik dengenin bozulmasının Tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kardiyovasküler rahatsızlık riskini yükselttiği kaydedildi.

Bulgular “Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology” dergisinde yayımlandı.