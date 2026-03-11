Bitlis’in Tatvan ilçesinde kalp anomalisi tespit edilen bir bebek, ileri tetkik ve tedavi amacıyla uçak ambulansla Konya’ya sevk edildi.

Tatvan Devlet Hastanesi’nde yapılan kontroller sırasında minik bebeğin kalbinde anomali olduğu belirlendi. Bebeğin durumunun ciddiyeti üzerine sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk sürecini başlattı.

Doktorların talebi üzerine uçak ambulans organize edilirken bebek, sağlık ekiplerinin gözetiminde Konya’ya nakledildi.

Konya Şehir Hastanesi’ne ulaştırılan bebeğin Pediyatrik Kardiyovasküler Cerrahi ekibi tarafından tedavi altına alınacağı öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen sevk işlemi sayesinde minik bebeğin tedavisine kısa sürede başlanması hedefleniyor.