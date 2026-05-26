Çin’deki araştırmacılar kalbin doğal ritmini yöneten sinoatriyal düğümün laboratuvar ortamında üretildiğini açıkladı. Dünyada ilk kez geliştirilen bu biyolojik yapı, kendi kendine ritmik şekilde atım oluşturabiliyor. Bilim insanlarına göre bu gelişme, hem kalp hastalıklarının araştırılmasında hem de gelecekte biyolojik kalp pili teknolojilerinin geliştirilmesinde kritik bir dönüm noktası olabilir.
Kalp pilinin yerini alabilecek buluş: Kök hücreden üretildi
Çinli bilim insanlarının yeni buluşu kalp piline alternatif olabilir. Yapılan araştırma ile laboratuvarda kalp ritmini kontrol eden sinoatriyal düğümü üretildi. Bilim insanları sinoatriyal düğümünü kök hücre ile üretti.
Sinoatriyal düğüm, kalbin sağ kulakçığında bulunan ve kalp ritmini başlatan küçük bir yapı olarak görev yapıyor. Sinir sistemi tarafından düzenlenen elektriksel sinyalleri üreten bu merkez, kulakçıklar ve karıncıkların ne zaman kasılması gerektiğini belirleyerek kanın vücuda düzenli şekilde pompalanmasını sağlıyor.
Araştırmacılar, bu yapının kalbin adeta “orkestra şefi” olduğunu vurguluyor. Çünkü sinoatriyal düğümde oluşabilecek bir bozulma, kalp ritminin tehlikeli seviyede yavaşlamasına hatta tamamen durmasına yol açabiliyor. Ağır vakalarda bu durum yaşamı tehdit eden sonuçlar doğurabiliyor.
Şanghay’daki bilim insanları ise bu soruna çözüm olabilecek biyolojik bir kalp pili geliştirmeyi başardı. İnsan pluripotent kök hücrelerinden oluşturulan üç boyutlu sinoatriyal düğüm organoidi, laboratuvar ortamında kendi başına düzenli şekilde atım üretebildi.
Araştırmada kullanılan insan pluripotent kök hücreleri, kendilerini yenileyebilme ve farklı hücre türlerine dönüşebilme özellikleriyle dikkat çekiyor. Bilim insanları, embriyonik gelişim sırasında ortaya çıkan biyolojik sinyalleri taklit ederek bu hücreleri sinoatriyal düğüm hücrelerine dönüştürdü.
Elde edilen üç boyutlu organoidin istikrarlı ve spontan şekilde attığı belirtildi. Araştırmacılar ayrıca bu yapıyı atriyuma benzeyen başka bir organoid ile birleştirdi. Böylece elektriksel sinyallerin sinoatriyal düğümden kalp dokusuna düzgün şekilde iletildiği gözlemlendi.
Elektronik kalp pilleri yarım yüzyıldan uzun süredir kullanılıyor. Bu cihazlar kalbe elektrik darbeleri göndererek ritim bozukluklarını kontrol altında tutuyor. Ancak enfeksiyon riski, sınırlı pil ömrü ve hastanın kalp yapısındaki değişimlere tam uyum sağlayamama gibi çeşitli dezavantajlara sahip oldukları biliniyor.
Yeni geliştirilen biyolojik sinoatriyal düğüm organoidinin ise gelecekte hücre veya organoid nakline dayalı biyolojik kalp pili teknolojilerinin önünü açabileceği değerlendiriliyor.