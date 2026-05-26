Kalp pilinin yerini alabilecek buluş: Kök hücreden üretildi

Çin’deki araştırmacılar kalbin doğal ritmini yöneten sinoatriyal düğümün laboratuvar ortamında üretildiğini açıkladı. Dünyada ilk kez geliştirilen bu biyolojik yapı, kendi kendine ritmik şekilde atım oluşturabiliyor. Bilim insanlarına göre bu gelişme, hem kalp hastalıklarının araştırılmasında hem de gelecekte biyolojik kalp pili teknolojilerinin geliştirilmesinde kritik bir dönüm noktası olabilir.