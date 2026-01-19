Yeniçağ Gazetesi
19 Ocak 2026 Pazartesi
İstanbul
E-Gazete
Anasayfa Sağlık Kalp krizi yaş sınırı tanımıyor: Bu besinler mutfağınızdan eksik etmeyin

Kalp krizi yaş sınırı tanımıyor: Bu besinler mutfağınızdan eksik etmeyin

Son dönemde kalp krizi vakalarında belirgin bir artış gözleniyor. Bu ciddi sağlık sorunu artık yalnızca ileri yaştakileri değil, genç yetişkinleri ve hatta çocukları da etkileyebiliyor.

Kalp sağlığını koruma yolları, riskleri azaltma yöntemleri, günlük alışkanlıklarda yapılması gereken değişiklikler ile doğru beslenme konusunda sorular yöneltilirken, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Yusuf Kalko yanıt verdi.

KALP KRİZİ NEDEN YAYGINLAŞIYOR?

Alev Gürsoy Cimin haberine göre Kalp ve damar hastalıkları dünya genelinde en sık görülen ölüm nedeni konumunda. Türkiye’de de durum farklı değil. Eskiden kalp krizi genellikle ileri yaşların hastalığı olarak tanımlanırken, günümüzde 30’lu, 40’lı hatta 20’li yaşlara kadar inmiş durumda. Bu değişimin temel nedeni modern yaşam tarzı, yanlış beslenme alışkanlıkları ve sağlık konusunda duyarsızlıktır.

KALP YAŞLANMASINI BİZ Mİ HIZLANDIRIYORUZ?

Kalp ve damar sisteminin erken yaşlanması büyük ölçüde bireysel tercihlere bağlı. Çocuklara erken yaşta tablet kullanımı, hareketsiz yaşam ve fast-food ağırlıklı beslenme dayatılıyor. Bu durum damar sağlığını çocukluk döneminden itibaren olumsuz etkiliyor.

ZARARLI BESİNLER YALNIZCA KALBİ DEĞİL GÖRÜNÜMÜ DE BOZUYOR

Kalp ve damar sağlığına zarar veren beslenme tarzı aynı zamanda cildi de hızla yaşlandırıyor. Erken yaşta kırışıklık, sarkma ve yorgun görünümün altında genellikle genetik değil, yanlış beslenme ve yaşam biçimi yatıyor. Damar sağlığı bozulduğunda cilt de elastikiyetini kaybediyor. Dışarıdan yapılan estetik müdahaleler iç organlardaki hasarı kapatamıyor.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIN BİRLEŞİMİ KALBİ ZORLUYOR

Sigara, alkol tüketimi, enerji içecekleri ve düzensiz uyku gibi faktörler genç yaşlarda başlıyor ve birbiriyle birleşiyor. Stres, uykusuzluk ve sağlıksız beslenme kalbin kaldıramayacağı bir yük oluşturuyor. Birçok kişi vücudun verdiği uyarı sinyallerini çarpıntı, nefes darlığı, yorgunluk ciddiye almıyor.

KALP SAĞLIĞI İÇİN MUTLAKA YER ALMASI GEREKEN BESİNLER

Kemik suyu: Kolajen içeriğiyle damar duvarlarını destekler ve bağ dokusunu güçlendirir.
Tarhana: Fermente yapısıyla bağırsak sağlığını düzenler, dolaylı yoldan kalp fonksiyonlarını olumlu etkiler.
Zerdeçal ve zencefil: Doğal anti-enflamatuar özellikleriyle damar içindeki iltihabı azaltır.

Ev yapımı yoğurt ve kefir: Probiyotik içeriğiyle bağırsak florasını korur, sistemik iltihabı düşürür.
Keten tohumu: Lif ve omega-3 kaynağı olarak kolesterolü dengeler ve pıhtılaşma riskini azaltır.
Sızma zeytinyağı: Damarları yumuşatır, enflamasyonu önler ve kalp için en uygun yağdır.
Sarımsak ve soğan: Tansiyonu düzenler, damarları genişletir ve güçlü antioksidan etkisi gösterir.

