Kalp krizi yaş sınırı tanımıyor: Bu besinler mutfağınızdan eksik etmeyin

KALP KRİZİ NEDEN YAYGINLAŞIYOR?

Alev Gürsoy Cimin haberine göre Kalp ve damar hastalıkları dünya genelinde en sık görülen ölüm nedeni konumunda. Türkiye’de de durum farklı değil. Eskiden kalp krizi genellikle ileri yaşların hastalığı olarak tanımlanırken, günümüzde 30’lu, 40’lı hatta 20’li yaşlara kadar inmiş durumda. Bu değişimin temel nedeni modern yaşam tarzı, yanlış beslenme alışkanlıkları ve sağlık konusunda duyarsızlıktır.