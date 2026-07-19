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Kaynak: İHA

Adana’da evinde ölü bulunan Jandarma Uzman Çavuş Oğuz Kaan Karakuş, Kozan'da toprağa verildi.

Geçtiğimiz cuma günü mesaisinin ardından evine giden Jandarma Uzman Çavuş Oğuz Kaan Karakuş’tan bir süre haber alamayan arkadaşları, durumdan şüphelenerek yaşadığı eve gitti. Eve giren arkadaşları, Karakuş’u hareketsiz halde buldu. İ

Yapılan ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Karakuş’un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Karakuş’un naaşı, yapılan işlemlerin ardından memleketi Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Aydın köyü Yağlıören Mahallesi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından uzman çavuş toprağa verildi.