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Kaynak: İHA

Nizamettin Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Özkan, kalp krizi geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Özkan'ın vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhum gazi için Altınordu'daki Mevlana Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Özkan'ın naaşı, Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'nde bulunan Kayacaköy Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine Özkan'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan da katılarak son görevlerini yerine getirdi.