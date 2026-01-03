Spor salonlarında veya günlük yürüyüşlerde yaşanan "kondisyon eksikliği" olarak geçiştirilen nefes darlığının, aslında koroner arter hastalığının en sinsi belirtilerinden biri olduğu tescillendi.

Tıp dünyasında yapılan son araştırmalar, kalbin yeterli oksijeni alamadığı durumlarda akciğerlerin bu açığı kapatmak için aşırı efor sarf ettiğini ve bunun sonucunda bireyin nefes darlığı yaşadığını ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

American Heart Association (AHA) tarafından yayımlanan geniş çaplı bir çalışmada, kalp krizi geçiren hastaların %40'ının olaydan haftalar önce olağandışı bir nefes darlığı deneyimlediği saptandı.

Kalp kası, damarlardaki tıkanıklık nedeniyle zorlandığında sol ventrikül basıncı yükselmekte; bu durum sıvı birikimine yol açarak solunumu güçleştirmekteydi.

YABANCI UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ

Cleveland Clinic Kardiyovasküler Tıp Bölümü'nden Dr. Leslie Cho, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, belirtilerin her zaman şiddetli bir göğüs ağrısıyla gelmediğini vurguladı.

Dr. Cho, "Hastalar genellikle göğüslerinde bir fil oturuyormuş gibi hissetmek yerine, sadece merdiven çıkarken beklediklerinden daha fazla nefes nefese kaldıklarını bildirdi. Bu durum, kalbin pompalama gücündeki gizli bir zayıflığın açık bir göstergesiydi" ifadelerini kullandı.

Harvard Tıp Fakültesi'nde görevli kardiyolog Dr. Aaron Baggish ise fiziksel aktivite sırasında yaşanan bu değişimin önemine dikkat çekti.

Dr. Baggish, "Egzersiz kapasitesindeki ani ve açıklanamayan düşüşler, damar sertliğinin (ateroskleroz) ilk somut kanıtı olarak kabul edildi. Vücudun oksijen talebi arttığında sistemin bu talebe yanıt verememesi, kalp krizinin ayak sesleri olarak nitelendirildi" şeklinde konuştu.

İHMAL EDİLMEMESİ GEREKEN "SİNSİCE" GELEN BELİRTİLER

Uzmanlar, özellikle dinlenince geçen ancak hareketle tekrar başlayan nefes darlığının vakit kaybetmeden bir kardiyolog tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

Erken teşhis sayesinde tıkanıklık aşamasına gelmiş damarların girişimsel yöntemlerle açılmasının, hayati riskleri minimize ettiği kaydedildi.