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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki B.Y., kalp krizi geçirmesi üzerine Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tedavi için Malatya’ya sevk edilmesine karar verildi.

B.Y., Darende’den hava ambulansıyla alınarak Malatya’daki sağlık kuruluşuna nakledildi. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.