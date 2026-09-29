Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki B.Y., kalp krizi geçirmesi üzerine Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tedavi için Malatya’ya sevk edilmesine karar verildi.
B.Y., Darende’den hava ambulansıyla alınarak Malatya’daki sağlık kuruluşuna nakledildi. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kalp krizi geçiren hasta için zamanla yarış: Hava ambulansı havalandı
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Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki B.Y., kalp krizi geçirmesi üzerine Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tedavi için Malatya’ya sevk edilmesine karar verildi.
Malatya’nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 58 yaşındaki hasta, hastanedeki ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki B.Y., kalp krizi geçirmesi üzerine Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tedavi için Malatya’ya sevk edilmesine karar verildi.
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