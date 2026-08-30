Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan ilk paylaşım: Hastane odasından ilk mesaj geldi

Ayvacık’ta ilk hastanede, burada Çanakkale’deki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra

detaylı. Soran, eden, gelen herkese teşekkür ederim... Sağlık Bakanımız da sağ olsun, geçmiş olsun

dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu...