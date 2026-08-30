Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki konutunda dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, ambulans nakliyle Ayvacık Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Oradaki ilk tedavisinin peşinden ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi.
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan ilk paylaşım: Hastane odasından ilk mesaj geldi
Dün kalp krizi geçirerek tedavi altına alınan ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan ilk açıklama geldi. Ünlü komedyen hastane odasından paylaşım yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yılmaz yaptığı paylaşımdaki esprileriyle sevenlerinin yüreğine su serpti.Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü komedyene hastanede anjiyo işlemi uygulandığı belirtilirken, sağlık durumunun iyi yönde seyrettiği yapılan resmi açıklamada paylaşıldı.
Sevenlerini endişelendiren ünlü isim tarafından ilk açıklama ve paylaşım yapıldı.
Hastane odasından takipçilerine hitaben gerçekleştirdiği paylaşımda ünlü komedyen şu sözlere yer verdi:
"Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Tam Gora’nın çekimleri bitti, dedim ki şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu,
sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince... Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma, eve gidip
yatsam hala yatıyor olurdum...
Ayvacık’ta ilk hastanede, burada Çanakkale’deki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra
detaylı. Soran, eden, gelen herkese teşekkür ederim... Sağlık Bakanımız da sağ olsun, geçmiş olsun
dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu...
Neyse, kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar stresten uzak durun dedi. Güldüm :) Yine 'Abi, az iç'
diyen, 'Saçı kesti, yeni imaj' diyenlere bir sözüm var: Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta :)
Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah."