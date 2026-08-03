Kalp ve damar hastalıkları tedavisinde kullanılan bir ilacın geri ödeme şartlarında yapılan düzenleme, çok sayıda hastanın sıfırdan sağlık raporu almasını zorunlu kıldı.

Eski raporların geçerliliğini yitirmesi sebebiyle ilaçlarına erişemeyen hastalar, yeni bir kardiyoloji muayenesi randevusu alıp rapor yeniletme sürecine girerken; bu durum bazı kişilerin tedavilerinde günlerce süren kesintilere neden oldu.

'KALP HASTASI RAPOR PEŞİNDE KOŞMAZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, kalp ilaçlarındaki değişiklikler nedeniyle birçok hastanın tekrar rapor çıkarması gerektiğine tepki göstererek, "Kalp hastasının önüne bürokrasi konuldu. Kalp hastası rapor peşinde koşmaz; devlet tedavinin kesintisiz devamını sağlar" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, yapılan mevzuat değişikliği nedeniyle kalp ve damar hastalarının yeniden randevu alıp rapor çıkarmak zorunda kaldığını belirterek, "Rapor çıkarmak için günlerce bekleyen hastalar ilaçlarını alamadı. Hayati önem taşıyan bir kalp ilacının geri ödeme koşullarında yapılan değişiklik, sağlık yönetiminde asıl önceliğin hasta mı, yoksa bürokrasi mi olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi. Ortaya çıkan tablo düşündürücü. İlacın etken maddesi aynı, dozu aynı, tedavi amacı aynı… Ancak rapordaki teknik bir düzenleme nedeniyle hastalar mevcut raporlarıyla ilaçlarını alamamış, yeniden kardiyoloji polikliniklerine yönlendirilmiş" açıklamasını yaptı.

'HASTA HİÇ DÜŞÜNÜLDÜ MÜ?'

Kendi alanı da kardiyoloji olan Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, sağlık politikalarının temelinde hastanın ihtiyaçlarının yer alması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Şunu açıkça soruyoruz: Bu değişiklik yapılırken hasta hiç düşünüldü mü? Zaten yoğun çalışan kardiyoloji polikliniklerinin üzerine neden binlerce gereksiz rapor yükü eklendi?

Tedavisi devam eden kronik hastalar neden yeniden aynı kapılara gönderildi?

Sağlık Bakanlığı, milyonlarca hastaya bilgilendirme yapıldığını açıklamaktadır. Buna karşılık haberde bazı hastaların kendilerine herhangi bir SMS ulaşmadığını ifade ettiği görülmektedir. Eğer sahada insanlar değişikliği eczanede öğreniyorsa, iletişim sürecinin etkinliği sorgulanmalıdır.

'SAĞLIK HİZMETİNİN ÖZÜ GÖZDEN KAÇIRILIYOR'

En büyük sorun ise sağlık hizmetinin özünün gözden kaçırılmasıdır.

Kalp hastasında ilaç tedavisi süreklilik ister. Tedaviyi kesintiye uğratabilecek her idari işlem, yalnızca bir evrak meselesi değildir; doğrudan hasta güvenliği meselesidir.

Üstelik bugün dünyanın en gelişmiş dijital sağlık altyapılarından biriyle övünen bir ülkede yaşıyoruz. e-Nabız var, MEDULA var, MHRS var. Bu sistemler milyonlarca sağlık verisini saniyeler içinde işleyebiliyorsa, ilgili hastalara zamanında ve eksiksiz bilgilendirme yapmak da mümkün olmalıdır.

'SAĞLIK SİSTEMİNİN BAŞARISI GENELGE İLE ÖLÇÜLMEZ'

Sorun teknoloji eksikliği değildir. Sorun; planlama, koordinasyon ve geçiş sürecinin hasta odaklı yönetilememesidir.

Daha doğru bir yöntem izlenebilirdi. Mevcut raporlar süreleri doluncaya kadar geçerli kabul edilir, yeni düzenleme rapor yenileme döneminde uygulanırdı. Böylece ne hastalar mağdur olurdu, ne polikliniklerde gereksiz yoğunluk oluşurdu, ne de hekimler bürokratik işlemlerle vakit kaybetmek zorunda kalırdı.

Sağlık sisteminin başarısı, kaç genelge yayımlandığıyla değil; hastanın ilacına zamanında ulaşıp ulaşamadığıyla ölçülür.

'HASTALAR MAĞDUR EDİLMEMELİ'

Unutulmamalıdır ki; sağlıkta iyi yönetim, vatandaşı yeni kurallara uydurmaya çalışmak değildir. İyi yönetim, yeni kuralları hastayı mağdur etmeyecek şekilde uygulayabilmektir.

Kalp hastasının ihtiyacı yeni bir bürokratik engel değil; kesintisiz tedavi, öngörülebilir uygulamalar ve güven veren bir sağlık yönetimidir.

Çünkü sağlıkta yapılan her idari hata, sadece bir işlem hatası değildir. Bazen geciken bir ilaç, bazen kaçırılan bir tedavi, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilecek bir risk anlamına gelir.

İşte bu nedenle sağlık yönetiminde temel ilke, önce hasta olmalıdır."