Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi Uzak Şehir bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizide Cihan Albora karakterine hayat veren Ozan Akbaba eşinin sağlık durumu nedeniyle setten izin almıştı. Uzak Şehir hem bu sebeple hem de yılbaşı haftası olması nedeniyle yayın akışından çıkarıldığı öğrenildi.

KALP AMELİYATI OLDU

Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba kalp ameliyatı geçirdi. Akbaba’yı eşi Ozan Akbaba ve ailesi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Akbaba eşi hastaneden çıkana kadar yanında kalacak.

YENİ BÖLÜM YAYINI NETLEŞMEDİ

Uzak Şehir’in yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da netleşti. Yayın akışında yer almayan dizi bu akşam ekrana gelmeyecek. Hem başrolün sete ara vermek zorunda olması hem de yılbaşı haftasına girilmesi bu karara sebep oldu.