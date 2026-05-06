Tören, şair Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok’un açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Kırmızı Kedi Yayınevi Genel Müdürü Militan Gücüm, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu söz alarak günün anlam ve önemine değinen konuşmalar yaptılar.

Etkinliğe katılan önemli isimler arasında şunlar yer aldı:

Alper Taş, Levent Tüzel ve Burhan Şenatalar.

İBB Kültür Daire Başkanı Volkan Aslan.

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Başkanı Adnan Özyalçıner ve İkinci Başkan Mustafa Köz.

Eren Aysan, heykeltıraş Cem Sağbil, Mehtap Meral, Mehmet Altun ve İlhan Sami Çomak.

ZEYNEP ALTIOK: "BABAMI ŞİİRLE VE SANATLA YAŞATIYORUZ"

Babası Metin Altıok'un mirasını ve Sivas katliamından bu yana süregelen adalet arayışını vurgulayan Zeynep Altıok, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Biz Kırmızı Kedi Yayınevi'yle birlikte bu yıl Metin Altıok Şiir Ödülü'nün on dokuzuncusunu vereceğiz. 19 yıl bir ömür gibi aslında ama Sivas katliamının ardından yürüttüğümüz 33 yıllık adalet mücadelesine baktığımızda o daha uzun bir ömür. Ben artık Metin Altıok'tan yaşlıyım ama onu bu ödülle birlikte, şiirle ve sanatla yaşatıyoruz. Metin Altıok hümanist bir insandı şiirinden de tanıdığınız gibi, büyük bir kalpti. Duygusunu her zaman başkaları için yaşayan, bunu paylaşan, toplumsal duyarlılıklara kulağı kapalı olmayan, iyi bir sosyalist, iyi bir devrimci, sahici bir aydındı ve sorumluluk taşıyan biriydi. Ben de onun kızı olarak yanı sıra bir siyasetçi olarak aynı duyguyla, beni yetiştiren sevgili babam ve annemden aldığım el ile bu anlayışı sürdürüyorum ve bu kadar zor zamanlardan geçtiğimiz dönemlerde, dayanışmaları ve yükselttiğimiz sesleri de ayrıca çok kıymetli buluyorum. Bu nedenle bu yıl tören akışımız için yazdığım metinle sahneden direnenlere; hak için, halka hizmet için, adalet için, özgürlük için, hakikat için mücadele eden ve bu nedenle tutsak edilen tüm onurlu insanlara şiirler ve şarkılar gönderelim istedim. Bu yıl şiirler şarkılar dışarıdan içeriye erişecek. Selam olsun."

Altıok, konuşmasını babasının "Sağır kulağa sözüm yok, köre ne göstereyim / Duymazlıktan, görmezlikten gelenler; / Bir de size sormalı, ya ben nereye gideyim?" dizeleriyle sonlandırdı.

ÖDÜLÜN SAHİBİ: ELÇİN SEVGİ SUÇİN

Bu yılki seçici kurul tarafından ödüle layık görülen Elçin Sevgi Suçin, plaketini Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu’ndan teslim aldı. Suçin, ödülün kendisi için taşıdığı sorumluluğu şu sözlerle paylaştı:

"19. Metin Altıok Ödülü'nü alırken bir başarının değil, bir zorunluluğun kürsüsünde durduğumu hissediyorum. Çünkü yazmak, benim için hiçbir zaman bir tercih olmadı. Yazmak, içinde yaşadığımız dünyanın, daha doğrusu, içinde kalmaya zorlandığımız dünyanın bana yüklediği bir sorumluluk oldu. Bugün bu ödülü alırken bu yolun benden önce yürünmüş olduğunu da hatırlıyorum. Gülten Akın ve Birhan Keskin gibi iki güçlü şairden sonra, bu ödüle layık görülen üçüncü kadın olmak, benim için yalnızca bir onur değil aynı zamanda bir sorumluluktur. Bu zincirin bir halkası olmak, şiirin taşıdığı sesi ve yükü daha da derinden hissettiriyor."

FİNAL: TUTSAKLIĞIN GÖLGESİNDE UMUT

Törende ayrıca ödül sahibi Suçin ve sahne alan sanatçılar adına Tema Vakfı'na fidan bağışında bulunuldu. Gecenin finali ise anlatıcılığını Başak İkiz’in üstlendiği, Orhan Aydın ve Hilmi Yarayıcı’nın seslendirdiği "Tutsaklığın Gölgesinde Umut: Şiirler ve Şarkılar" başlıklı etkileyici performansla yapıldı.