ABD’de Denver Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan olayda, Frontier Airlines filosunda bulunan Airbus A321 tipi yolcu uçağı, kalkış hazırlığı sırasında piste izinsiz giren bir kişiye çarptı. Kazada hayatını kaybeden kişinin, çok sayıda suç kaydı bulunan Michael Mott olduğu belirlendi. Olay sonrası uçakta bulunan 231 yolcu ve mürettebat acil tahliye edilirken, 12 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

KALKIŞ SON ANDA İPTAL EDİLDİ

8 Mayıs Cuma gecesi meydana gelen olayda, güvenlik çitlerini aşarak 17L pistine giren Michael Mott’un, piste çıktıktan yalnızca iki dakika sonra hızlanan yolcu uçağının önüne geçtiği tespit edildi. Güvenlik ve termal kamera kayıtlarında Mott’un uçağa doğru sakin adımlarla yürüdüğü görüldü. Çarpmanın ardından uçakta bulunan motorda kısa süreli yangın çıkarken, pilotların kalkışı son anda iptal ettiği bildirildi.

12 KİŞİ YARALANDI

Uçaktaki 231 kişi acil tahliye edilirken, olayda 12 kişi hafif yaralandı. ABD’li yetkililer tarafından yürütülen incelemelerde, Michael Mott’un havalimanı apronuna yasa dışı şekilde giriş yaptığı netlik kazandı. Michael Mott'un çok sayıda sabıkası olduğu da tespit edildi.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin de soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.